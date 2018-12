Bas-geniet Thundercat: »Sidst jeg var i København, fik jeg tæsk« Onsdag gæster den grammyvindende musiker Thundercat København for at give koncert i Store Vega. Sidst han besøgte byen, fik han tæsk. Og han håber lidt, at det sker igen.

FOR ABONNENTER Du kender ham måske som Thundercat, og hvis ikke du gør, kommer du helt sikkert til det. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her Allerede abonnent? Log ind