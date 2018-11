Politikens anmelder anbefaler: Hør den den store folkelige forbrødring i klinge i musikken Tag plads i byens koncertsale og få klassiske musikoplevelser af høj karat. Både i det store udtræk og i det helt enkle og stramme format.

Rundt i fire violinhjørner

Den københavnske stribe af kammerkoncerter Series of Four fortsætter tirsdag aften med et besøg af den tysk-amerikanske violinist Augustin Hadelich og hans klavermakker Charles Owen.

Bag koncertserien står Den Danske Strygekvartet og en idé om at præsentere anderledes koncertprogrammer spillet af sjældent gode musikere. 34-årige Hadelich må siges at leve op til den betegnelse.

Et par gange har han tidligere været i Danmark som solist med DR SymfoniOrkestret, og det har været imponerende godt at mærke hans overbevisende greb om selv meget, meget svære sager. I sin kammeroptræden på Frederiksberg har han sat skarp, nyklassisk musik af Sergej Prokofiev over for poppet amerikansk minimalisme af John Adams over for violinistisk akobatik af Ysaÿe over for ærkeromantik af Brahms. Værsgo. Fire hjørner af 100 års musikhistoriesat i spil på en enkelt aften.

Augustin Hadelich og Charles Owen. 27. nov. kl. 19.30. Konservatoriets Koncertsal.

www.seriesoffour.org

Frihed, lighed, Beethoven

Foto: KLINT PETER (arkiv) Adam Fischer dirigerer DR Underholdnings-Orkestret gennem Beethovens niende symfoni.

Søndag eftermiddag er der mulighed for at opleve oplysningstiden klinge som overbevisende symfonisk musik, når spiller Danmarks Underholdningsorkester spiller Beethovens store 9. symfoni med hele det store udtræk af musikere, kor og sangsolister. Eller helt stort bliver det nok ikke. Underholdningsorkestret er et kammerorkester med et lille strygerkorps, så selv om Beethoven i 1820’erne gjorde, hvad han kunne for at gøre det hele så storladent og voldsomt som muligt – så gør chefdirigent Adam Fischer og orkesteret nu om dage alt for at holde musikken energisk og gennemsigtig.

Med heftig intern kommunikation mellem musikerne i stedet for massive, sammensatte klangmure. Der er med andre ord chance for at opleve en anden form for skønhed, hvor den store, folkelige forbrødring i musikken klinger, samtidig med at de enkelte deltagere bevarer deres individuelle identitet.

Beethovens 9. symfoni. 25. nov. kl. 16. Konservatoriets Koncertsal.

www.underholdningsorkester.dk

Klavernørden kommer!

Han har udgivet et par album om året, den canadiske pianist Marc-André Hamelin, der gæster Den Sorte Diamant i et soloprogram tirsdag. Men selv om hans delikate touch er svært at komme uden om i fortolkninger af kendte klaverkomponister, som f.eks. Schumann eller Chopin, er der en frygtelig masse musik på hans CV, som få vil genkende.

Det gælder også hans koncertprogrammer. Hvem kender for eksempel det mærkeligt svævende klaverstykke ’Cipressi’ skrevet i 1920 af Mario Castelnuovo-Tedesco? Eller de seks lette, halvgale sange af den franske sanger Charles Trenet, som pianisten Alexis Weissenberg lavede om til klavermusik i 1950’erne?

Begge værker er på koncerten tirsdag sammen med et udødeligt hit af Schumann – hans store ’Fantasi i C´, op.17 – og et par ørehængere af Chopin.

Solorecital med Marc-André Hamelin. 27. nov. Kl. 20. Den Sorte Diamant.

www.densortediamant.dk