Særlig ét bord interesserer mig ved julefrokosten på det brune værtshus

Skråt over for Vesterbros Humleby, boligkvarteret, hvor kvadratmeterprisen efterhånden har sneget sig op på 69.000 kroner, ligger der et brunt værtshus. Hvert år, omkring midten af november, pyntes både ude og inde med store julestjerner, kugler i rød og guld, kunstig gran, julesokker og lyskæder med Tuborgs julebryg som motiv. Her kender alle hinandens navn, og hvis de ikke kender dit, så spørger de med garanti efter det.

Det er lørdag, og jeg er taget til den årlige julefrokost på Bobs Hytte, eller Bobs, som værtshuset bare hedder blandt de lokale. En tilmelding koster 50 kroner, og arrangementet går i gang kl. 12.30, hvor de første øl langes over disken. Dørklokken ringer, når man træder ind ad døren, og der går ikke mange sekunder, før serveringen er i gang.

»En Hof og en Classic, uden glas, ik’?«. Jo tak!

Som ethvert andet anstændigt arrangement lægger man ud stående, så alle lige får hilst på hinanden. En enkelt gæst kommer med blomster til værten, der i dette tilfælde er Bobs indehaver, Jesper Jensen. Han ved, hvad folk kan lide, og alting skrives på regning. Et par mænd, der har glemt at melde sig til, må tage deres filthatte fra hattehylden, der løber hele vejen rundt om baren, og gå igen, lidt slukørede måske, men med lovning om, at de kan komme igen efter maden.

Mormormad med Fernet til

Mens vi drikker vores velkomstøl og hilser, tager vi et kig på bordene, der er sirligt dækket med røde juleservietter og salt og peber i Fernet Branca-glas. Et par af bordene er allerede gået til stamgæsterne og deres familier; der ligger små reservationskort i de rene askebægre. Bordet ved det højre vindue, mit yndlingsbord, er reserveret til ’Familien Allan’, og vi må derfor, lidt ærgerlige, rykke længere tilbage i det L-formede lokale. Til gengæld får vi Ellen og ’Blå’ til bords, to venner, der kender hinanden fra Bobs, og som lader til at være fint tilfredse med at få sig en snak med det yngre klientel, mens der stilles sild og smilende æg på bordene:

»Ja, vi kender hinanden hernede fra, men vi ses også andre steder. ’Blå’ har dårlig hofte, og jeg har slidte knæ, så vi træner sammen i fitnesscentret på Vesterbrogade, og så går vi en gang imellem herned og får os en lille én bagefter«, siger Ellen og smiler, så brillerne løfter sig på næsen af hende.

Ellen er en nydelig dame med opsat hår og et stort Burberry-halstørklæde slået rundt om skuldrene, som hun sirligt folder i sit skød og lægger ved siden af på bænkens røde læder, inden vi går i gang med maden. Og så er hun gammel litterat, så snakken falder hurtigt på to af de store, danske ’arbejderforfattere’: den afdøde Jan Sonnergaard og den noget ældre Hans Kirk, som alle om bordet begejstret kan snakke med om, imens ’Jul på Vesterbro’ spiller i baggrunden.

Over for bord tre, som vores bord er blevet døbt, hænger en lille firkantet boks, med smalle sprækker, hvorunder mærkater med forskellige navne på stamgæster sidder. Det er den såkaldte Spar Bob, får jeg senere at vide. En beholder, hvor alle kan få deres navn sat på og også indsætte penge hver uge. Pengene udbetales første uge i december, så der er til gaver og andre ekstra udgifter, der kan opstå i julemåneden.

»Det kan jo være svært for mange at spare op, så for dem er det her en skidegod løsning. Du kan godt melde dig ud og sige, du ikke vil være med mere, men pengene bliver altså først udbetalt til december, ligegyldigt hvad«, siger indehaveren, Jesper Jensen.

Tegning:: Philip Ytournel/POLITIKEN

Med eller uden tøj på?

Efter sildene langer vi til fadene. Menuen består af julefrokost-klassikerne høns og asparges, varm leverpostej med bacon, frikadeller, rødkål, hamburgerryg og stuvet grønlangkål. Maden til frokosterne er købt udefra, det er simplere sådan, og simpelt er vigtigt, for det er ikke sjældent, der afholdes arrangementer på Bobs. Ud over højtidsfrokosterne, der både tæller påske, pinse og Kristi Himmelfart, er der ’mormormad’ på Bobs en gang om måneden – det er en stamgæst, der har drevet kantine i mange år, som står for det, på eget initiativ. Prisen veksler, men det dyreste, der har været indtil videre, var 75 kroner, og det var for grydestegt, fritgående økologisk kylling med skysovs, kartofler, salat med mormordressing og æblekage til dessert.

»Altså, hun tjener jo ikke noget på det, pengene går bare til råvarerne, men det var hendes eget forslag, så det fungerer jo godt for mig. Så kan alle mødes til et dejligt måltid en gang om måneden«, siger Jesper.

Hernede er det ikke en overraskelse, at en stamgæst kommer med blomster, mens en anden arrangerer middagsmad.

»Alle kender jo hinanden og vil gerne komme hinanden ved«.

»Så skål da med jer, bord ét!«, lyder det fra den ene ende af lokalet, og skålen breder sig igennem lokalet, indtil alle har skålet med deres eget bord og taget en stor fælles tår. Særlig et bord interesserer mig – to kvinder på omtrent 60, med tegnede øjenbryn og glimtende bluser, sidder sammen med to mænd på omkring 30, og jeg gætter mig hurtigt til, at de må være i familie, måske to sæt af mor og søn?

En af de to kvinder griner højt og vipper på stolen, da jeg spørger, om jeg må tage et billede af dem.

»Skal det være med eller uden tøj?«.

Tegning:: Philip Ytournel/POLITIKEN

Det gamle Vesterbro

Resten af eftermiddagens timer glider ud mellem hinanden – risalamanden kommer på bordet, portvin til, en Irish Coffee og så flere øl endnu, imens cigaretter skoddes, askebægrene tømmes, og en eller anden vistnok vinder mandelgaven, uden at jeg helt fanger hvem. Maden bliver fjernet fra bardisken, hvorefter der hurtigt kommer kamp om pladserne og numrene på jukeboksen. Stemningen er høj, der skåles i mange timer, efter at tallerknerne er blevet tømt.

Dagen efter har jeg ondt i håret, men der er spørgsmål, jeg helt glemte at få svar på i går, imellem frikadellerne og snapsene. Så jeg går på Bobs efter en reparationscola og en sludder i baren.

»Har du fået skrevet din artikel?«. Et par af gæsterne fra gårsdagens julefrokost sidder allerede rundt om den brune disk. Lene sender mig et smil og et klap på skulderen, hun forstår mig godt, det kan være lidt hårdt dagen derpå, selv om man kom i seng klokken elleve. Jesper ser til gengæld veloplagt ud. Han ligner altid en, der lige er kommet hjem fra at have løbet en tur, frisk og klar til, hvad der kan komme imod ham. Og sådan var det også med Bobs, hvor en tilsyneladende dårlig aftale viste sig at blive hans levebrød.

»Det var slet ikke meningen, jeg skulle drive det, og jeg gad virkelig ikke. Men det var lige oven på boligboblen, så da ham, der havde forpagtet det af mig, ikke kunne betale huslejen, var det pludselig rimelig svært at komme af med. Så jeg besluttede at drive det selv, indtil det hele vendte«.

Da Jesper Jensen overtog Bobs, var der ikke en stor bardisk som nu. Den satte han selv ind, så stedet kunne have noget, alle kunne samles om. Gæsterne kommer mange steder fra, en stamgæst, der besøger Bobs et par gange om ugen, tager sågar toget fra Glostrup. De fleste af gæsterne plejede at komme på den gamle café Hackenbusch på Vesterbrogade.

»Da Hackenbusch så lukkede, begyndte de at komme her, til mit store held. Så ja, alle kender hinanden hernede, på kryds og tværs. Nogle er i familie, andre er gamle venner, og nogle har lige mødt hinanden i baren. Men én ting er sikkert: »Du får ikke lov til at komme mere end fem-seks gange, før folk begynder at spørge ind til, hvem du er, og hvad du laver. Det er jo i virkeligheden ikke så meget øllene, det drejer sig om«.