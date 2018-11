Københavnsk partykonge åbner ny natklub: »Min største konkurent er Netflix« Patrick Peitzsch står bag klubber som Jupiter og Panama. Nu åbner han Rumors i Indre By sammen med en gruppe venner.

Han er vokset op på et børnehjem, har åbnet adskillige natklubber i København, har kaldt sig selv for den nye Simon Spies, droppede for et par år siden kokainen, fordi han ikke behøver stoffer for at have det sjovt, og har i stedet helliget sig yoga og træning.

Og fest, selvfølgelig. Masser af fest.

Patrick Peitzsch er det, man kalder en vaskeægte partykonge.

Og en driftig én.

Den 28-årige står bag populære diskoteker som Jupiter, som nu er lukket, og ikke mindst Panama, som ligger i kælderen under den gamle Palads Biograf.

Og 14. december tænder han sammen med en gruppe venner for diskokuglen på endnu et sted.

Rumors kommer den nye klub til at hedde, og adressen er Nørregade 1, Kbh. K. Lige midt i nattelivets »bermudatrekant«, som Patrick Peitzsch selv formulerer det.

Da han åbnede Panama i 2016, var det med denne video, hvor han lovede at ’Make Denmark great again’. Videoen er siden blevet vist næsten 80.000 gange:

I modsætning til hans tidligere projekter bliver der ikke noget klart koncept på den nye klub.

»Vi skal overraske jer uge efter uge. Jeg har rejst meget og set fremtiden dér, så nu går jeg væk fra at lave en koncept-klub og fokuserer på en større natklub, hvor det handler om et godt produkt og en skidegod fest – hver gang. Vi kommer selvfølgelig til at køre tema-fester, og der er da også en masse gimmicks og sjove tiltag, men det må man selv komme ind og se«, siger Patrick Peitzsch.

Hvorfor bliver du egentlig ved med at åbne nye klubber? Er der ikke rigeligt i forvejen?

»De sidste klubber, jeg har åbnet, har været under samme koncern. I denne omgang har jeg teamet op med Johan Beyer og Laurids Lind, der tidligere har lavet succesklubber i Boltens Gård og Kødbyen, og Mathis Kjær, der har været en respekteret dj i København i en årrække. Det er ikke mig, der skal ud og genopfinde den dybe tallerken hver weekend. Det er et projekt, vi håber på at køre i lang tid«.

Hvem er din største konkurrent?

»Min største konkurent er Netflix, der desværre får folk til at blive hjemme. Personligt fatter jeg ikke, det kan erstatte levende interaktion med mennesker af kød og blod«.

’Jeg er jo ikke dum’, sagde du, sidst vi snakkede med dig. Er det stadigvæk dit motto?

»Haha, ja, jeg burde lave krus og T-shirts med det til jul. Jeg er en meme-generator. Ej, spøg til side, jeg hænger nok lidt på det udtryk. Men det nye er sgu, at den er god nok«.

Rumors. Nørregade 1, kbh. Åbner 14. december 2018.