Er du sulten efter julefrokosten? Her er 8 steder, hvor du kan spise godt efter klokken 22 Hvad gør du, hvis klokken er mange, og du vil spise noget andet end shawarma? Vi guider til gode spisesteder, der lukker sent i weekenden.

Yes, shawarma og burger er sikrehit, når natmaden skal vælges.

Men er du klar over, at der flere steder i byen står kokke i køkkenet til langt ud på aftenen, klar til at stille din nattesult?

Vi guider dig til 8 af de bedste ... nogle af dem serverer mad helt frem til kl. 02!

Barabba

Foto: Janus Engel/photographer Barabba i St. Kogensgade.

Den italienske restaurant Barabba i Indre By er opkaldt efter Barabbas, som i Biblen var forbryderen, der blev benådet i stedet for Jesus.

Og det er et passende navn, for på spisestedet i Store Kongesgade kan man ikke alene komme ukristeligt sent ind og spise; man kan ifølge Politikens madanmelder også få næsten kriminel god mad.

Barabba. Store Kongensgade 34, København K. Sidste bestilling kl. 01 i hverdage, 02 i weekenden.

Llama

Foto: Katinka Hustad Restaurant Llama i Lille Kongensgade i København.

Også hos Llama i Lille Kongensgade kan man i weekenden få mad ud på de sene aftentimer. Køkkenet på den latinamerikanske restaurant lukker klokken 23, men der er åbent helt til klokken 02, hvor man kan drikke cocktails og tage sig god tid om at spise op.

Llama. Lille Kongensgade 14, København K. Åbent til 02 i weekenden. Køkkenet lukker kl. 23.

Geist

Foto: Andreas Haubjerg Geist på Kgs. Nytorv.

Topkokken Bo Bech har med Geist skabt en uformel restaurant. Sådan et sted, hvor man bestiller løbende og gerne må drikke sig til en lille brandert uden at få bebrejdende blikke fra tjenerne. Og altså også sådan et sted, hvor man kan komme ind sidst på aftenen.

Geist. Kongens Nytorv 8, København K. Lukker kl. 01 i weekenden, køkkenet lukker omkring kl. 23.

Bao & Bar

Den nyåbnede Bao & Bar på Nørrebrogade, som er den meget roste kinesiske Noodle Houses aflægger, vinder prisen for seneste åbningstider. I hvert fald i denne guide.

Fredag og lørdag kan man nemlig spise af de kinesiske småretter ind til klokken 02 og drikke videre helt til klokken 04. Ja, klokken 04!

Bao & Bar. Nørrebrogade 22. Køkkenet lukker kl. 02 i weekenden, baren kl. 04.

Jah Izakaya

En izakaya er en uformel japansk madbar, hvor man både kan få noget at spise og rigelige mængder øl og sake til at skylle det ned med. Og det er præcis det, restauranten Jah Izakaya er. Derfor holder de også åbent til klokken 01 både fredag og lørdag.

Jah Izakaya. Gasværksvej 21, København V. Lukker kl. 01 i weekenden.

Mamemi

Mamemi, der for nylig flyttede fra det lukkende Westmarket og ud på Vesterbro, har fået masser af ros for deres pizzaer.

Men nogen burde også rose dem for at servere dem helt til klokken 02 i weekenden. Det foregår på pizzeriaets nye adresse, Mysundegade 28.