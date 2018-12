Julen giver mig kvalme og lyst til at emigrere midlertidigt: Læs Dan Turèlls julehader-klumme fra 1979

For 40 år siden begyndte Dan Turèll at skrive klummer for Ibyen. Vi fejrer jubilæet og pudser 10 af de bedste klummer af.

Så er det jul igen, det nytter ikke at nægte det.

Vinduesdekorationer for et uhyggeligt beløb er stillet til skue i de dertil indrettede stormagasinvinduer, nisser pyntes og vaskes af med vanlig omhu, stearinlysene kommer igen til ære og værdighed, de handlende hænger guirlander i de ellers så ædrueligt udseende lygtepæle, og ude på landet er store, voksne mennesker i fuld gang med at tage livet af tilstrækkelig mange grantræer, for at de om få uger kan stå i diverse dagligstuer og se aldeles idiotiske ud endnu et par uger, før de ender i baggården som alt andet husholdningsaffald – et imponerende verdensfjernt ressourcespild.

Og som sædvanlig er alle tegnene der mindst en måned for tidligt: Den ulidelige ’Nøddebo Præstegaard’ for Gud ved hvilken gang, det ene forbandede julehæfte efter det andet

Nej, det er intet at gøre, mine damer og herrer. Det kimer nu til julefest, fordi et barn er født i Betlehem i voldsom trængsel og alarm.

Og som sædvanlig er alle tegnene der mindst en måned for tidligt: Den ulidelige ’Nøddebo Præstegaard’ for Gud ved hvilken gang, det ene forbandede julehæfte efter det andet med de mest ubehjælpsomme og ulæselige historier til gavn for de bedst mulige formål, ’og det er jo kun jul én gang om året’.

Snart vil man komme helt ind i juletrancen. Man vil begynde – som solid dansk sæd og skik foreskriver – med at spise. Man vil arrangere ’julefrokoster’, hvis ælde formål er at give de deltagende en mulighed for at forspise sig fuldstændig under højtidens, kollegialitetens og venskabets velvillige fupmasker.

Du danskes vej til vom og ve: flæskesteg, leverpostej og sylte. Plus selvfølgelig den efterfølgende fordobling af spirituskørslen.

Klumme Dan Turèll i byen

Fra 1978 og frem til sin død i 1993 skrev forfatter Dan Turèll klummen ’Dan Turell i byen’ i Politiken. Det blev til i alt 287 poetiske, svovlende, skarpe og jammende klummer, der tog temperaturen på storbyen. Flere af dem er siden udgivet i bogform. I anledning af 40-året for den første klumme pudser vi 10 af de bedste Ibyen-klummer af. Dette er klumme nummer 1 ud af 10. Klummen ’Det kimer nu’ blev første gang bragt i Ibyen i Politiken 23. november 1979.

Og allerede nu er butikker stopfyldte af venlige og godmodige mennesker, der leder efter gaver til hinanden med samme intense alvor som den, hvormed vesterlandske imperialister for historisk set få år siden byttede glasperler med såkaldte naturfolk.

Og når alt dette juks endelig er pakket ind og ud (igen et ressourcespild af format!) og slæbt frem og tilbage og byttet, og når man endelig har vadet rundt om sit absurde juletræ efter givetvis at have spist for meget og forkert – så er det endelig overstået. En dyb sløvhed sænker sig så så pludseligt over nationen, en forspist lede, en mat mæthed af mandler og marcipan, og man bliver enig om trindt omkring i de tusind hjem, at det er nu godt, det er kun er jul en gang om året.

Jeg er ingen udpræget modstander af grantræer, men disse patetiske stumper på et pænt tæppe behængt med papirshjerter og konfektknas, de giver mig nærmest nervøse trækninger. Det er både grimt og smagløst

Personligt kunne jeg godt tænke mig at skære årle julefrekvens ned med endnu én. Nu har jeg 33 gange oplevet denne tradition, og det er mig plat umuligt – selv med min bedste vilje – at se nogen som helst mening eller skønhed i den.

Jeg er ingen udpræget modstander af grantræer, men disse patetiske stumper på et pænt tæppe behængt med papirshjerter og konfektknas, de giver mig nærmest nervøse trækninger. Det er både grimt og smagløst.

Tanken om, allerede nu, at næste måned vil landet være besat af denne infame pest, julen med al dens slidder og sladder og sin tunge grød af savl og sentimentalitet og sneflimmer og sølvdrys – denne tanke giver mig på forhånd kvalme og lyst til at emigrere midlertidigt til f.eks. et hinduistisk eller muhamedansk land, hvor man dog har fred for den slags tossestreger.

For selvfølgelig er det et ritual at holde jul, en kult, og måske noget nær den sidste kult, vi har tilbage i det afritualiserede industrisamfund. Men det er en slap kult, en doven og uproduktiv kult, som ikke er værd at holde liv i.

Meningen med et ritual er dets fornyende, rensende kraft – og det fælder ethvert menneskeligt ritual, fra en indianerilddans til en seriøs salmesang i ethvert trossamfund. Det gælder derimod ikke den bastardskiftning ved navn jul, som hvert eneste år med samme infame præcision lægger sin klamme dyne over hele landet. Gid Fanden var stærk nok til bare at afskaffe skidtet!