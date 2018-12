Hvorfor findes der ikke et Samleje-Stræde eller en Paranioaplads? Læs Dan Turèlls klumme om Københavns gadenavne

For 40 år siden begyndte Dan Turèll at skrive klummer for Ibyen. Vi fejrer jubilæet og pudser 10 af de bedste klummer af.

Det traf sig – som ikke sjældent – således, at vi var et mindre selskab, der sad og nød den danske efterårsblæst og en kande meget sort kaffe sammen med denne uforpligtende rapsodiske omkring kaffen-sniksnak, der er en af tilværelsens mest underfundige og små fornøjelser.

Dan Turèll i byen Klumme Fra 1978 og frem til sin død i 1993 skrev forfatter Dan Turèll klummen ’Dan Turèll i byen’ i Politiken. Det blev til i alt 287 poetiske, svovlende, skarpe og jammende klummer, der tog temperaturen på storbyen. Flere af dem er siden udgivet i bogform. I anledning af 40-året for den første klumme pudser vi 10 af de bedste Ibyen-klummer af. Dette er klumme nummer 2 af 10. Klummen ’Et idékatalog’ blev første gang bragt i Ibyen i Politiken 9. november 1979.

Af uransagelige – og sandsynligt også inderligt uinteressante – grunde kom samtalen imidlertid til at handle om vore københavnske gadenavne, og et medlem af selskabet udtrykte som sin mening, at her havde man endnu et område, hvor der herskede decideret berufsverbot.

Der er i dag Hammerskjölds Allé, og det gamle Grønttorv skulle pludselig og partout en dag hedde Israels Plads. Men der er ingen Mahatma Gandis Allé, ingen Luther King-gade, ingen Ho Chi Minhs Boulevard

Har I måske lagt mærke til, sagde hun, at der f.eks. er en Kennedy-skole i Gladsaxe. Der er i dag Hammerskjölds Allé, og det gamle Grønttorv skulle pludselig og partout en dag hedde Israels Plads. Men der er ingen Mahatma Gandis Allé, ingen Luther King-gade, ingen Ho Chi Minhs Boulevard …

Det sidste var nu ikke helt rigtigt. Stien bag den amerikanske ambassade på netop Dag Hammerskjölds Allé har i årevis blandt venner været kendt som Ho Chi Minh-stien. Men det er selvfølgelig lidt uofficielt – og bortset fra det forstod vi jo nok, hvad hun mente. Aksel Møller har fået en hel have på Frederiksberg, men hvad fik Aksel Larsen?

Imidlertid fik hun os således til at tænke på, hvor morsomme gadenavne er netop som soleklare eksempler på populære fortrængninger for ikke ligefrem at sige besværgelser. Ligesom sommerhusene i ferielandet altid hedder ’Lykkebo’, ’Havfred’, ’Os Nok’ – aldrig ’Bokseringen’, ’Møgæske’ eller ’Bare Indtil Videre’ – på samme måde er vi mennesker så kære og nuttede, når gaderne skal have navne.

Hvad angår nattergale, måger og svaler ligger vi ligeledes lunt i svinget. Men gråspurven, vor nationalfugl frem for nogen, eksisterer overhovedet ikke på bykortet – for ikke at tale om gribben!

Tag nu bare de meget ansete fugle, som så mange gader opkaldes efter. Alene i Storkøbenhavn er der over en snes veje og stræder opkaldt efter lærken. Hvad angår nattergale, måger og svaler ligger vi ligeledes lunt i svinget. Men gråspurven, vor nationalfugl frem for nogen, eksisterer overhovedet ikke på bykortet – for ikke at tale om gribben!

Og så snart vi forlader vore vingede venner, er det helt galt. I de gamle huse i Nybo’r – dem, som Olga Svendsen i sin tid besang med så fuld ret – har vi oplivende eksotiske Elsdyr-, Tiger- og Krokodillegade, og tidligere var der flere af dem.

Men der er langt igen, før dette område er blot nogenlunde udtømt. Det er tonsvis af for flere vedkommendes stadig levende dyr (deres børn kender dem fra havregrynspakkerne). Ingen ville sikkert indvende noget mod Bisonboulevarden eller Gazellevej, men én ting er sikker: Visse dyr er bandlyst. Der bliver ingen Muse- eller Rottevej, slet ingen Edderkoppens Allé, nul og nix Skarnbassestien, Myggehøjen eller Slangestræde.

Der er ingen, der bor på Kræftstien, Betændelsesvej, Blindtarms Boulevard eller Alkoholismens Allé

Og som vi gør, når vi vælger blandt dyrene, gør vi også, når vi vælger blandt vore egne egenskaber og aktiviteter, vi gode gammeldags akustiske menneskerne. Vi kan gå vidt, bevares. Gamle dages troskyldige blomsternavne – som kvarteret i Gentofte med Snerlevej, Anemonevej, Levkøjvej etc. – kan blive afløst af hele kvarterer med avancerede astrologiske eller industrielle navne. (I Albertslund og Herlev har de især kørt på den. Der er her, man finder både Vægtens og Vædderens Kvarter, også her man standser og studser et sekund ved Batterivej og Dynamovej).

Men visse ting er stadig udelukkede. I fortsættelse af vor venindes politiske skelen mellem gadenavnene fandt vi ud af følgende muligheder, man endnu ikke har taget hul på – fortrængninger så at sige: