»Billetsalget eksploderede allerede i august«: Nu spiller 'Folk og Røvere i Kardemommeby' for 37. gang

Hvordan kan en forestilling, der intet har med jul at gøre, blive en juleklassiker?



I år er det 37. jul i træk, Bellevue Teatret opsætter ’Folk og Røvere i Kardemommeby’ på scenen på Strandvejen.

Billetsalget har i år slået rekord, og i skrivende stund er der solgt 33.300 billetter. Det har teatret taget konsekvensen af og udvidet med fire forestillinger mellem jul og nytår.

’Folk og Røvere i Kardemommeby’ er mildt sagt lidt af evergreen i december, selvom handlingen intet har med nisser, juletræer eller Jesusbarn at gøre.

Alt er ved det gamle

Som tilbagevendende publikum er det heller ikke forandringer, man skal forvente.

Kulisserne er de samme. Røveren Kasper spilles efter 35 år stadig af Peter Aude, og 72-årige Allan Mortensen har comeback i rollen som røveren Jesper, som han første gang spillede i 1984.

Men det er ikke tilfældigt, at folk kommer igen og igen, siger Niels Gerner fra Bellevue Teatret.

»Alle er søde i Kardemomme By, også røverne og den sure Tante Sofie. Det er et fedt budskab, at der gemmer sig noget godt i alle mennesker«, siger Gerner, der arbejder med markedsføring på teatret.

Og det er et budskab, der sagtens kan holde til at blive gentaget år efter år.

Ikke bare på teatrets scene, men også for publikum:

»Det er nærmest en tradition ligesom Disney’s Juleshow. Mange kommer hvert år, og vi taler med en del, der selv har set forestillingen, da de selv var børn og nu er bedsteforældre«.

Sælger sig selv

Det er ikke ’Folk og Røvere i Kardemommeby’, som Niels Gerner og hans kollegaer behøver gøre den helt store reklameindsats for. Han fortæller, at billetsalget startede, da sommerferien sluttede.

»Billetsalget eksploderede allerede i august. Vi tror på, at det er et udtryk for, at det er vigtigt med nogle faste og hyggelige familietraditioner, og sådan en er ’Folk og Røvere i Kardemomme By’«.

Men selvom mange ting er helt ved det gamle, sker der også noget nyt:.

»Vi har fået et kvindeorkester, og barberen i Kardemomme By er blevet til en kvinde. Det giver en god balance mellem kønnene«, fortæller Niels Gerner.

Og uden for teatret kan dem, der har lyst, klappe en levende kamel og et æsel.

Trods populariteten er det stadig muligt at få fingrene i billetter til nogle af dagene. Og ellers åbner billetsalget også til julen 2019 inden længe.

Folk og Røvere i Kardemomme By. Bellevue Teater, Stranvejen 451, 2930 Klampenborg. Forestillinger indtil 28. december.