Sofie Linde svarer i Ibyens nye brevkasse: Skal man slette gamle billeder af ekskæresten fra Instagram?

Ugens spørgsmål:

Jeg kom sidste år ud af et længere forhold, og det betyder, at jeg har mange minder med min ekskæreste: ferier, middage, fødselsdage og fester. Mange af de begivenheder har jeg fotograferet og lagt på Instagram og ofte sat hjerte-emojis eller søde hashtags på.

Siden vi slog op, har jeg ikke tænkt på billederne som et problem. Men nu har jeg mødt en ny fyr, og jeg er kommet i tvivl. Kan jeg lukke en ny fyr ind i mit liv, når der også ligger ’gamle’ kærestebilleder af mig og min kyssende kæreste på Instagram?

Kh Pige Med Problem

Gæsteredaktør Sofie Linde:

Når vi indgår i nye relationer, har vi altid en kuffert med minder fra et levet liv med os: erfaringer, man har gjort sig, hof-retter, som man har lært af personer, som man engang kendte, OG det tager sig også ud på de sociale medier, der jo på mange måder fungerer som et åbent fotoalbum.

Ugens gæsteredaktør Sofie Linde

29 år og tv-vært. Vært på ’X Factor’, der har premierer 4. januar på TV2. Bor med kæreste, barn og bomuldshund i Klampenborg.

Hvis vi nu antager, at du ikke havde en profil på Instagram, kunne man jo forestille sig, at du stadig ville have ligget inde med nogle billeder af din ekskæreste. De ville nok være at finde i et fotoalbum på en hylde i dit hjem?

I mine forældres gamle fotoalbums er der masser af billeder af deres tidligere kærester.

Jeg har også en hel skuffe fyldt med kærestebreve, kærestebilleder og kassettebånd overplastret med hjerteklistermærker, som jeg har modtaget gennem mit liv. Det er minder, som jeg stadig en gang imellem synes er sjove at gå igennem.

Jeg synes ikke, at du skal slette dine billeder af din ekskæreste. Han var en stor del af dit liv, og havde – går jeg ud fra – en stor aktie i, hvem du var i den periode. Hvis du selv mener, at du er kommet over bruddet med din ekskæreste, mener jeg ikke, at der burde stå noget i vejen for at lukke en ny mand ind i dit liv.

Heller ikke selv om man stadig kan finde billeder af din ekskæreste på din profil. Igen, det er en del af den kuffert, du ankommer med. Og det o.k.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Først er jeg nødt til at høre: Hvilken ring i helvede spørger du fra, siden du tror, der findes ’søde hashtags’?

Tillykke med, at du har fundet fyr, og at du har gjort det før. Det har du fortjent.

Det lyder, som om du har en sød fyr, og endda har haft en sød en tidligere. Og hvis ikke jeg læser forkert, så virker det, som om I hyggede jer på en dejlig og småborgerlig facon.

Det skal man ikke skamme sig over, og hvis ikke en af de to fyre, som er indblandede, har noget imod det, så handler det mest om dit selvbillede.

Lad mig være helt ærlig: Der er ikke nogen af dine 438 følgere, som har tænkt sig at scrolle ned gennem dine middagsbilleder i Earlybird-filter. Du kunne gemme kuren mod kræft mellem to billeder fra din og kærestens weekendtur til Hannover, og ingen ville nogensinde finde den.

Skal du så ikke også i gang med at slette de billeder af dig selv med pandehår, nu har du jo fået midterskilning? Nej vel?

Det er dig, der skal mærke efter, og hvis du får ondt i iscenesættelsen, så press delete. For som sagt: #IngenVilLæggeMærkeTilDet.