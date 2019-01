Hvorfor står københavnerne bare og glor? Hjælp dog! Læs Dan Turèlls nytårsprædiken til storbyfolket

Og jeg tænkte på dén tidsalders kvinder, 60-års-generationen, som jeg så ofte har beundret. Man fremstiller simpelthen ikke den model mere, den er udgået

Det gik hurtigt. Manden fik besked, ambulancen kom, kvinden blev kørt væk. Jeg gik igen over i kiosken for at få aviserne. Til trods for lokkende overskrifter tænkte jeg stadig væk på damen, det var ikke til at lade være. Lige sådan er hverdagens tragedie: Dér skal hun ned efter krydderne, sikkert for titusinde gang, imens manden laver kaffen (det plejer ellers at være omvendt, der er altid fem mænd for hver kvinde i bagerierne søndag morgen) – og så, pist, et glat stykke, bang! ... Og var hun faldet blot lidt uheldigere, eller været i lidt dårligere form ...

Og jeg tænkte på dén tidsalders kvinder, 60-års-generationen, som jeg så ofte har beundret. Man fremstiller simpelthen ikke den model mere, den er udgået. Disse kvinder, der har levet et helt liv i ustandseligt slidsomt arbejde, sjældent haft for meget, altid givet manden og børnene det meste og bedste, aldrig beklaget sig, aldrig været egoistiske, altid tænkt på andre med ufattelig beskedenhed ...

Jeg skammer mig ikke for at sige det: Jeg bad en bøn for hende. Der er synd for folk, der ikke kan bede. Det er lige så slemt som ikke at kunne synge.

Og så gik jeg ned og fik en drink, og kom igen til at tænke på det mærkeligste af det hele, det rystende ved episoden: Alle disse mennesker, der bare gik forbi med deres unger og aviser og morgenbrød – og som kastede et blik og gik videre. For Fanden, det kunne have været deres farmor! Det var nogens farmor!

Véd I, hvad I er, I der altid bare står og glor, når der sker sådan noget, og som bare skynder jer væk, fordi I jo har en aftale eller en snurrende kaffekande og man skal jo ikke blande sig, vel? Véd I, hvad I er?

I er nogle hundehoveder, nogle hængerøve, nogle nakker – og en fornærmelse af den dybeste og inderste menneskelige etik siden Buddha, Muhamed eller Moses: At ethvert væsen hjælper et andet i nød.