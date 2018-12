Smukfest føjer 20 navne til plakaten Suede, Suspekt og Scarlet Pleasure er blandt hovednavnene i dagens offentliggørelse fra Bøgeskoven

Programmet til næste års fest i bøgeskoven begynder at tage form med en god portion nye internationale og danske bookinger.

Man kan næsten have festivalgængerne på Smukfest mistænkt for at være ligeglade med musikken.

Også i år blev alle partoutbilletter revet væk, inden programmet var på plads. Det tog ifølge festivalen 1 time og 5 minutter at sælge 28.000 styk.

Men nu annoncerer Smukfest 20 nye navne til festivalen, der finder sted 7.-11. august.

Smukfest 20 nye navne

SUEDE NENA ZIGGY MARLEY LEVEL 42 KESI THE MINDS OF 99 SUSPEKT SCARLET PLEASURE BENAL GANGWAY GNAGS HUGO HELMIG PUSSY RIOT MADS LANGER MICHAEL LEARNS TO ROCK PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS THE SANDMEN TINA DICKOW ANNE SANNE LIS SAVEUS Vis mere

I toppen af de nye tilføjelser finder man det engelske rockband Suede, der storhittede i 90’erne blandt andet med singlen ’Beautiful Ones’.

Også det tyske popikon Nena kendt for 80’er-klassikeren ’99 Luftballons’ er annonceret til festivalen sammen med Ziggy Marley, der løfter den tunge reggae-arv fra sin far, Bob.

Vestegnsrapperne i Suspekt kigger også forbi det jyske, det samme gør hårde hunde som The Minds of 99 og Benal, der får selskab af en god flok popdrenge, nemlig Scarlet Pleasure, Hugo Helmig og Mads Langer.

Desuden er The Sandmen og Gangway blandt de nye rocknavne, som også tæller en række danske kunstnere i den syng-med-venlige ende. Den udødelige powertrio Anne Sanne Lis kommer, og det samme gør Aarhus-stolthederne Gnags og Tina Dickow.

I forvejen var en række danske bands i sværvægterklassen annonceret til at spille på næste års Smukfest. Det drejer sig om Lukas Graham, tv-2, Nik & Jay og Nephew.

Smukfest. 7.-11. august, 2019.