Glem alt om burger og shawarma: Dim sum-genier åbner natmadsbar i Indre By

I Danmark har deres far altid drevet restaurant, men selv om han arbejdede meget og længe, mødtes familien altid omkring klokken 9-10 om aftenen til dim sum, inden han tog tilbage på sin restaurant for at gøre rent.

»Vores far insisterede på, at vi spiste sammen mindst én gang om dagen. Så vi er vokset op med natmad, og det er de oplevelser, vi gerne vil formidle her«, siger Mai.

For eksempel blev han (deres far, red.) meget vred over, at vi ændrede navnet fra Taste of Fortune til Hidden Dimsum Mai Maik

I begyndelsen var han dog ikke helt tilfreds med alle de ting, de lavede om i hans gamle restaurant, fortæller Wang.

»Nej. For eksempel blev han meget vred over, at vi ændrede navnet fra Taste of Fortune til Hidden Dimsum. Og også over, at vi reducerede menukortet betydeligt. Før i tiden var der jo hundredvis af retter på kortet!«, skyder Mai ind.

»Men nu er det tydeligt, at han er meget stolt af os. Og han har sagt, at han først nu forstår, hvad den danske hygge er for noget«.

Hidden Dimsum By Night åbner 1. februar. De har åbent torsdag-lørdag kl. 20-02, i sommerhalvåret muligvis alle ugens dage. Fredag 1. februar holder de åbningsfest fra klokken 20 med 100 gratis bao og øl. Nytorv 19, København K.