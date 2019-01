Dan Turèlls hyldest til Københavns Broadway: Er du klar over, at der findes 3 Vesterbrogader?

Det kunne end ikke ejendomsspekulanterne – undskyld, handleren. Han var selv fra kvarteret og vidste, at den ikke ville gå. Sådan noget har man bare ikke på Frederiksberg Allé. Man vil ikke have friturestank, når man lufter hundene. Og man vil og kan betale for at være fri.

Dér er – i forhold – det yderste Vesterbro stadig stillet i foranderlighedens tegn, i stort som småt. Men det er også et transitkvarter. Her går, endegyldigt og definitivt, grænsen for København. Her skifter gråt til grønt. »Der er en fin kontrast«, som Mogens Lorentzen i anden forbindelse bemærkede om Skagen og Dyrehaven.

Og bag facaden skjuler sig – især på dette stykke – et enormt, af den forbipasserende upåagtet liv. De fleste af ejendommene er forsynet med baggårde, flere endda med bag-baggårde, hvor en fortids byggestil, Frilandsmuseet værdig, pludselig træder frem for den der dukker ind.

Her er nogle af de sidste – og rent anarkistisk sét smukkeste – minder om dengang, ’byplanlæggerne’ endnu ikke var et registreret og autoriseret begreb

Små værksteder, skæve lagerbygninger, snævre passager, kun for indviede kendte genveje gennem døre i plankeværkerne. Her er nogle af de sidste – og rent anarkistisk sét smukkeste – minder om dengang, ’byplanlæggerne’ endnu ikke var et registreret og autoriseret begreb.

I disse baggårde bliver man nysgerrig på ny. Man får det, stillet over for deres firkantede vinduer, som når man hen imod Vesterbrogades slutning sér Brev Box Centralen, hvor man døgnet rundt adresseløst kan afhente sin post. Man kan ikke lade være med at spekulere på, når man står uden for vinduet og betragter boxene, hvilke særlige historier de rummer. For flere af dems vedkommende kunne det være en kriminalhistorie, for så vidt som det står enhver frit for at oprette en ’almindelig’ postbox.

Man falder i staver i de baggårde – indtil nogen jager én ud i dén tro, at man er spritter, narkoman, indbrudstyv, voldsmand, alt, andet end bare en nysgerrig københavner.

Var Vesterbrogade – i sin fulde længde, med sidegader og baggårde – ikke et egnet mål for Deres næste søndags-udflugt?

Så – som jeg så rigtig forklarede min familie: Der er mange distraktioner, der kan forsinke en hjemkomst fra Frankfurt.