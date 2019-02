Hvis Christiania var en Michelin-restaurant: Læs Dan Turèlls madanmeldelse af Pusher Street fra 1985

For 40 år siden begyndte Dan Turèll at skrive klummer for Ibyen. Vi fejrer jubilæet og pudser 5 af de bedste klummer af.

Klummen ’Klar Tjald’ blev første gang bragt i Ibyen 1. februar, 1985.

Jeg tror, jeg roligt kan sige, at vi er mange kritiske rygere, der i de senere år har holdt os fra Christiania – og specielt naturligvis Pusher Street – fordi der har været tale om en betydelig forringelse i betjeningen af kunderne, en forringelse, der først og fremmest skyldtes manglen på import af råvarer af virkelig kvalitet.

Man har kunnet få det indtryk, at man satsede på den hurtige (og formentlige lukrative) omsætning i stedet for at lægge kræfterne i for at kunne tilbyde det optimale produkt.

Jeg må endnu en gang understrege, at en god pibe hash begynder med det oprindelige naturprodukt – hashen. Hvis denne ikke har en rimelig kvalitet – hvad der desværre kun sjældent er tilfældet – skræmmer man i hvert fald en kender væk.

Hvor mange stykker bakelit er ikke blevet blandet med rugbrød og solgt til uerfarne som burgere på Indre Bys Strøg

Et stykke tid har det været sådan på Christianias strøg – hvor mange sty1kker bakelit er ikke blevet blandet med rugbrød og solgt til uerfarne som burgere på Indre Bys Strøg? – men nu er der heldigvis glædelige tegn på en ny linje i Pusher Street. Små måske, men de varmede og gav et løfte om, at denne vor mest traditionsrige rygergade atter kan leve op til fortidens stolte dage og det dengang med rette så fortjente ry.

Min ledsager og jeg ankom til en frokostpibe og blev straks tiltalt af en pusher, der – på trods af visse indvendinger, man kunne have imod hans noget ejendommelige klædedragt – elskværdigt inviterede os hen til sit bord og demonstrerede sin grønne marok. Den var hård, svær at smuldre – gav ikke den lette løftende fornemmelse i fingrene, som den virkelige ryger sætter pris på – og vel også lidt vel ung.

Som bekendt lagres marokkansk hash meget ofte for kort tid, hvilket selvsagt spiller sin rolle for såvel smag som styrke. 40 kr. grammet for en sådan umoden marok er en ganske urimelig pris, selv om den desværre ikke længere er noget særsyn.

Dens særegne tørre fugtighed i samspil med dens krydrede aroma er en gudernes nådegave

Min ledsager valgte i stedet en rød libanon ved et af de andre borde, blandet af en sød finsk pige, og havde kun lovord tilovers for den. Jeg fik en smagsprøve og havde ikke svært ved at forstå – og dele – hans glæde. En ægte rød libanon er noget af det reneste, man kan finde.

Dens særegne tørre fugtighed i samspil med dens krydrede aroma er en gudernes nådegave, og den var dagens første opløftende bekendtskab – også selv om den blev blandet med en grøn Cecil, hvad jeg af princip er modstander af, og ristet over et adskillige gange før benyttet stykke sølvpapir, hvilket selvsagt nedsætter blandingens værdi.

Selv den bedste hash kan ødelægges ved en uduelig miksning, og meget af rygeglæden afhænger af mikserens evner – den geniale blander kan få et mirakel ud af den simpleste marok, og den slette kan ødelægge den mest sublime nepal. Så galt gik det heldigvis ikke her, libanonen trængte fint igennem, men jeg anbefaler forsigtighed med disse Cecil-blandinger. Efter min mening burde en så udsøgt hash som netop rød libanon aldrig akkompagneres af anden tobak end f.eks. en Camel, eller måske – hvis man er i det humør – en let tørret Chesterfield.