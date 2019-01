Chin-chin! Ny cocktailbar på Vesterbro vil lave cocktails efter sæsonerne

På Vesterbros nye cocktailbar Vang & Bar kommer kortet til at skifte ugentligt, nogle gange dagligt, alt efter hvilke råvarer der er i sæson.

Det er ikke særligt længe siden, at man skulle på hotelbar for at få en ordentlig cocktail i København.

Sådan er det ikke længere.

I dag er der utallige specialiserede cocktailbarer rundt omkring i byen, og nogle af dem bliver endda omtalt som blandt de bedste i verden af de internationale medier. København er blevet en rigtig cocktailby, er den.

Men spørger man Emil Vang, der står bag hovedstadens nyeste cocktailbar, Vang & Bar på Vesterbro, er der ikke for mange.

»Nej, nej. The more the merrier«, siger han, da Ibyen fanger ham på telefonen.

»Men nu er det ikke, fordi jeg har siddet og lavet en markedsanalyse, inden jeg besluttede mig for at åbne Vang & Bar. Mest af alt gør jeg det her, fordi jeg ikke kan lade være«.

Pr-foto: Nick Rud

Jorden bestemmer

Vang & Bar åbner tirsdag 29. januar på Ingerslevgade 200, hvor Café Flisen og senere også cocktailbaren The Rusty Jigger plejede at ligge. 9. februar er der åbningsfest med en gratis cocktail til første 200 gæster.

Ambitionen for Emil Vang er, at cocktailbaren skal være blandt byens bedste. Tidligere har han arbejdet på anerkendte steder som Gilt og Holmens Kanal, og de seneste par år har han drevet Mobilbar, en cateringvirksomhed for cocktails.

»Jeg har gået og sparet op de sidste fire år til at kunne købe min egen bar«, siger Emil Vang.

»Ideen er, at vi skal bruge sæsonerne, ligesom kokke gør det på restaurant. Inden for cocktailverdenen har vi været tilbøjelige til bare at lave det, der var populært. Så var det Dark’n’Stormy, så var det Whiskey Sour. I stedet vil vi gerne lade det, der kommer op fra jorden, bestemme, hvad der er på kortet«.

»Nu stopper det fandeme«

På Vang & Bar bliver man taget imod, når man kommer ind ad døren, og placeret ved et bord. Herefter får man mulighed for at bestille cocktails a là carte eller en cocktailmenu med tre cocktails og en snack for omkring 275-300 kroner. Menuen kommer til at skifte ugentligt, nogle gange også dagligt.

»Jeg vil gerne skabe et miljø, hvor bartenderen får lov til at være kreativ. Og så skal det være sådan, at hvis kvæderne smager godt lige nu, så laver vi cocktails med kvæder«.

Men selv om der er bordservering, når man kommer ind på Vang & Bar, skal stemningen også være afslappet, siger Emil Vang.

»Det er også det, navnet skal signalere. Først var vi ude i alle mulige hipsternavne som mön, og hvad ved jeg, men på et tidspunkt tænkte jeg bare: Nej, nu stopper det fandeme. Og så blev det bare Vang & Bar. Helt enkelt«.

Vang & Bar. Ingerslevgade 200, København V. Åbner tirsdag 29. januar klokken 16.00. Åbningsfest lørdag 9. februar med en gratis cocktail til de første 200 gæster.