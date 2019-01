»I er meget heldige i København«: Byens mest hypede italiener anbefaler spisesteder

Hvor går du hen, når du skal spise på budget?

»Det kunne være en taco hos Hija de Sanchez«.

»Det kunne også være pizza. Jeg elsker pizza, og jeg kan særligt godt lide Bæst, som er en af byens bedste, hvis du spørger mig, og så Rossopomodoro på toppen af Illum«.

»Jeg kan også godt lide Jagger og Gasoline Grill, som laver burgers, som de skal laves«.

»Og Jah Izakaya må jeg ikke glemme. Der kommer jeg virkelig tit. Jeg godt lide, at det er japansk mad, som faktisk er tilberedt, for japansk er meget andet end rå fisk. Det er et afslappet sted, og de er meget dygtige. Det kan godt være, det ser nemt ud, men man ved, at der ligger meget arbejde bag«.

Insidertips SPIS I BYEN Hver uge spørger Ibyen nogle af Københavns bedste kokke og madører: Hvor går du ind, når du går ud? Vi har blandt andet spurgt stjernekokken Kamilla Seidler, Torvehallernes fiskemand og hotdoggens nytænker, John Michael Jensen.

Hvad gør du, når du skal i byen?

»Jeg er sommelier, så jeg drikker selvfølgelig meget vin. Jeg kan godt lidt at komme på Pompette, som har meget ærlige priser på deres flasker. Fiskebaren kommer jeg også tit på. Der er en god energi, og de har nogle anstændige vine. Og så Ancestrale, som gør alt det rigtige, og det er meget hyggeligt, som I siger«.

»Når jeg drikker cocktails, går jeg på Balderdash. Værtsskabet er helt fantastisk. Det er noget, som tit bliver overset, synes jeg. Selvfølgelig er deres håndværk også i orden, men servicen er mindst lige så vigtig. Det er en del af oplevelsen«.

»Endelig kan jeg også godt lide at gå på bodega. Det er simpelt og traditionelt, ingen overraskelser«.

Hvad spiser du, når du har tømmermænd?

»Jeg plejer at lave noget selv derhjemme. For det meste bliver det en pastaret. Jeg skal have noget stivelse. Og så en øl. Det er meget vigtigt med en øl«.

Blå bog Riccardo Marcon Arbejdede som chefsommelier på michelinrestauranten 108, inden han åbnede sin egen restaurant og bar i Indre By, Barabba. Politikens anmelder gav Barabba 5 hjerter under overskriften: »Nyåbnet italiensk restaurant i Indre by byder på urimeligt lækker mad«.

Hvor får man byens bedste kaffe?

»I er meget heldige i København, for det er ret nemt at finde en god kop kaffe. Tidligere boede jeg i London, og der var det noget rod, for at sige det rent ud«.

»Jeg har lige været på Apollo, og jeg siger dig, kaffen var ekstrem god. The Corner hos 108 er også godt. The Coffee Collective. Og min nabo, Forloren, lige ved siden af Barabba er også godt. Der er mange steder«.

Er der et sted, alle københavnere burde kende?

»Barr! Hvis nogen lander i København og vil hamre lige ind i københavnermåden at gøre tingene på, skal man tage på Barr. Maden, servicen og rummet er fantastisk. De fokuserer meget på øl og snaps og på lokale råvarer og retter. Og så tilbereder de maden. Der er ikke så meget sylt. Det er nordisk og samtidig generøst, innovativt uden at være punk«.

Er der noget, den københavnske madscene mangler?

»Tidligere syntes jeg, at København manglede mere mad, som ikke er fra Europa. Men nu er det faktisk, som om der åbner mere og mere af det. Tigermom er lige åbnet. Vesterbro Chinese Food, PMY, Sanchez. Det kommer mere og mere«.

Er der en ret fra en anden restaurant, du er misundelig på?

»Ja, dem allesammen! Men hvis jeg skulle nævne én, må det være canard à la presse på Marchal. Det er en traditionel fransk ret, hvor man skærer en stegt and ud ved bordet, og så tager man skroget og presser det i en særlig presse, også foran gæsten. Blodet og alle safterne laver man så en sovs ud af. Fantastisk«.

Hvor ville du tage dine forældre med ud at spise?

»Sidst min kære mor var her, tog vi på Palægade. Det er traditionelt og godt. Vi har også være på Barr, selvfølgelig. Og Fiskebaren. På Bæst ville hun også have det sjovt. Hvis jeg havde råd, ville jeg også tage hende med på Noma«.

Kender du et godt børnevenligt spisested?

»Der må være en masse, men jeg kan slet ikke komme i tanke om nogen. Jeg bliver nødt til at lave nogle børn. Så kan det være, jeg begynder at lægge mærke til den slags«.