Kaffe-test: Hvilken kaffekæde serverer den bedste to-go-kaffe i København? Ibyen tester 5 store kaffekæder

McDonald’s har åbnet sin første kaffebar i Danmark.

Selv mener burgerkæden ikke, at de erklærer kaffekrig med åbningen af McCafé. Nej, det handler om at få ordentlig kaffe ud til flere danskere, lyder forklaringen. En kaffedemokratisering.

Men det ville da være mærkeligt, hvis man hos konkurrenterne ikke anså det som en lille skarp albue i siden.

Priserne hos McCafé ligger i hvert fald et nøk under de fleste andre steder. For eksempel kan man få en mellem latte til 26, en lille americano til 17, en mellem cortado koster 24, mens en lille flat white koster 22.

Men én ting er prisen. Noget andet er smagen.

Smagen afhænger af, hvilken barista der er på arbejde, af bønnerne, af hvor ren maskinen er, af det enkelte skud, af alle mulige ting Therese Brøndsted, kaffeekspert

Ibyen har derfor sat kaffeekspert Therese Brøndsted og amatørkaffedrikker Mette Grønkær Thanning stævne. Vi skal på en tur rundt til 5 af byens største to-go-leverandører for at teste niveauet, og de to skal sammen give en bedømmelse på 1-6 flueben af hvert enkelt sted.

De 5 konkurrerende steder er:

McCafé

Starbucks

Joe & The Juice

Lagkagehuset

Espresso House

»Jeg er selvfølgelig lidt skeptisk over for at skulle vurdere stedet samlet, fordi hver eneste kop kaffe falder så forskelligt ud. Smagen afhænger af, hvilken barista der er på arbejde, af bønnerne, af hvor ren maskinen er, af det enkelte skud, af alle mulige ting«, siger Therese Brøndsted godt nok forbeholdende, da vi mødes.

»Men lad os gøre forsøget«.

FAKTA Mød smagstesterne Therese Brøndsted er kandidat i levnedsmiddelvidenskab. Som sensoriker og smags- og kaffeekspert driver hun bloggen SmagEfter.dk og kaffepodcasten Smagen af Kaffe. Mette Grønkær Thanning er uddannet eventkoordinator. Hun drikker jævnligt to-go-kaffe, og selv om hun betegner sig selv som amatør, kan hun sagtens finde på at aflevere en dårlig kaffe tilbage og kræve en ny.

Fakta Det gjorde vi Vi ville teste niveauet af to-go-kaffe hos nogle af byens største kaffekæder: Starbucks, Joe & The Juice, Lagkagehuset, Espresso House og den nyåbnede McCafé, alle sammen beliggende på Frederiksberg. Vi inviterede både en ekspert og en amatør, henholdsvis Therese Brøndsted og Mette Grønkær Thanning, og de to skulle hvert sted blive enige om en samlet vurdering på 1-6 flueben.

McCafé

Vi træder ind på McCafé, der ligger som en del af McDonald’s på Falkoner Allé på Frederiksberg, som det første stop.

McDonald’s har selv meldt ud, at man godt kan få et smil med på vejen her, men personlig betjening skal man ikke forvente. Vi taster ordren ind på en automat, baristaen går i gang, og vi kan kort tid efter hente vores kaffe ved disken. Videre, næste.

Café latten har et lille hjerte tegnet i mælkeskummet, og americanoen har et lag af tæt orangebrunt skum på toppen. Godt ser det jo ud. Men det med skummet er ikke noget, man altid kan regne med, siger eksperten.

Kaffetest









McCafé Falkoner Allé 20, Frederiksberg. Vi gav 17 kroner for en lille americano og 26 kroner for en mellem latte.

»Det er en udbredt misforståelse, at den mørke skum, cremaen, smager godt. Den er et tegn på, at kaffen har løbet rigtigt, men i sig selv er den bitter og tør«, siger Therese Brøndsted.

Hun prøver først at sippe til latten.

Den harske eftersmag er stadigvæk træls for mi Therese Brøndsted, kaffeekspert

»Den er meget mørkt ristet. Second crack, som det hedder, fordi man rister, indtil man hører to knæk. Det giver en brændt og bitter smag, og jeg synes, at det giver en kedelig harsk eftersmag, hvis kaffen bliver lavet mere end to uger fra ristedatoen. Derudover synes jeg, de har steamet mælken alt for varmt, så det kommer til at smage lidt i retning af risengrød«.

Americanoen er bedre og mindre bitter, synes Therese Brøndsted.

»Det er en gangbar kaffe. Der er en nøddesmag, og den rammer et bredt publikum, for mange kan godt lide det intense brændte i smagen. Men den harske eftersmag er stadigvæk træls for mig«, siger hun.

Mette Grønkær Thanning er mere positivt indstillet.

»Latten er for mælket, så selv om jeg er lidt en latte-pige, kan jeg også bedre lide americanoen. Og jeg synes egentlig, det er en meget rar kop til prisen. Den kunne jeg godt finde på at købe en anden gang«.

Starbucks

Vi bevæger os videre til Starbucks.

Den amerikanske kæde er også kendt for sine meget mørkt ristede bønner, forklarer Therese Brøndsted, og det giver en meget kraftig kaffesmag. Den skal nemlig kunne trænge igennem den ofte ret store mængde mælk, man hos Starbucks hælder i de generelt set kopper. Vi snakker american size her.

Kaffetest









Starbucks Frederiksberg Centret. Falkoner Allé 21, Frederiksberg. Vi gav 30 kroner for en tall americano og 41 kroner for en tall café latte.

»Det ligner opvaskevand«, siger Mette Grønkær Thanning, da hun kaster et blik på americanoen, der ikke har skum på toppen, snarere store blege bobler. »Det rent visuelle tager noget af appetitten fra mig«.

»Ja, og skummet på latten er det, man kalder barberskum i stedet for mikroskum, som det helst skal være«, siger Therese Brøndsted.

Og latten er meget mælket. Man kan næsten ikke smage kaffen Mette Grønkær Thanning, amatør-kaffedrikker

»Men lad os smage på det. Nu har det kølet lidt ned. Det er ret vigtigt, for smagen træder ikke særligt tydeligt frem, hvis det er meget varmt. Egentlig burde man vente med at smage på en americano, indtil den ikke damper mere«.

Både latten og americanoen smager af mindre end på McCafé, bliver de enige om

»Americanoen er meget vandet«, synes Mette Grønkær Thanning. »Og latten er meget mælket. Man kan næsten ikke smage kaffen«.

Igen synes Therese Brøndsted, at mælken er steamet for varmt. Og igen er der en ubehagelig harsk eftersmag af de mørke bønner, siger hun.

»Puha, det er ikke godt. Det er et godt tip, at man bør vide, om man godt kan lide let, mellem eller mørkt ristede bønner. Man kan tit se på bønnerne, at hvis de er mørke og ser våde ud, så er det, fordi de er mørkt ristede og afgiver olie. Hvis de derimod er lyse og tørre, er de ikke så hårdt ristede«.

Joe & The Juice

På Joe & The Juice er betjeningen fuldstændig, som man skulle forvente. I stedet for at fortælle os, at vores kaffe er klar, vipper ekspedienten hovedet bagud i et baglæns nik og kaster et håndtegn ned mod kopperne. Så er der serveret, skal det vel betyde.