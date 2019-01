Spektakel med bongo og blæs: Københavnsk spillested laver ny festival for eksperimenterende musik

Der skal sættes krydser i kalenderen i disse dage, for der er rigeligt at komme efter. Landets festivaler kører i stilling, og verdensstjernerne nærmest snubler over hinanden på vej mod det danske kongerige.

Nu er der også godt nyt til dem, der er mere til avantgardistisk afrobeat end Cardi B, som lige har meldt sin ankomst til Roskilde Festival.

Spillestedet Alice på Nørrebro løfter nemlig sløret for en ny festival, som er for de nysgerrige. Spectacle hedder den, og den løber af stablen over to dage fra 26.-27. april. Både på og omkring Nørrebro-spillestedet ved Sankt Hans Torv.

Allerede nu tegner programmet sig i en retning, der afspejler stedets faible for jazz-, impro-, folk- og world-musik.

Blandt andet kan man se frem til at opleve elektroharpisten Eartheater, angolanske Nazar og det store franske ensemble Les Frères Smith, der spiller dansabel afrobeat med både blæs og bongo, og som tidligere har spillet for fuldt hus på det nu hedengangne Global.

Derudover er det nystartede danske tyrker-psych-band Ipek Yolus på plakaten. Det samme er folkgruppen Anna & Elizabeth og det, der beskrives som en pedal steel-guitarist fra helvede, nemlig Heather Leigh.

Spectacle vil brede sig over flere nye scener, der inkluderer en række særkoncerter i den nærliggende Sankt Johannes Kirke. Her har man indtil videre annonceret tre navne, der tæller avantgarde-musikeren Charlemagne Palestine, danske Sofie Birch og den cypriotiske trio Monsieur Doumani.

Udover at byde på en masse musik er det planen at arrangere talks og filmvisninger, ligesom der også vil være en plademesse for dem med hang til vinyl.

Billetsalget starter mandag 4. februar, og partoutbilletter kan anskaffes for 350 kr.

Spectacle. 26.-27. april. Alice, Nørre Allé 7, 2200 København.