Skal du danse med fire japanske smadderprinser eller en blød gaderapper? Ibyen guider til 5 acts, du skal se til Journey i næste uge

Minifestivalen Journey indtager København fra onsdag. Til og med lørdag vil musikkens nye spydspidser hver aften indtage fem af byens spillesteder for at præsentere lyden af i morgen. Vi peger på 5 acts, du vil fortryde, du ikke så.

Journey fest program Onsdag d. 20. februar på Pumpehuset HOMESHAKE (CA) COMMUNIONS (DK) SCHULTZ & FOREVER (DK) Torsdag d. 21. februar på Musikloppen, Christiania IRAH (DK) ODETTA HARTMAN (US) ANGELO DU AUGUSTINE (US) Fredag d. 22. februar i Pumpehuset BO NINGEN (JP) THE MURLOCS (AUS BLACK MIDI (UK) NIGHT BEATS (US) YUNG (DK) Fredag d. 22. februar i Vega LISS (DK) OBONGJAYAR (UK) SELMA JUDITH (DK) COCO O. (DK) Lørdag d. 23. februar i Den Grå Hal BOB MOSES (CA) OCTAVIAN (UK) SLOWTHAI (UK) HEALTH (US) YVES TUMOR (US) ERIKA DE CASIER (DK) VARNRABLE (NO) SMOKEY (DK)

At gå på festival er på mange måder det muliges kunst. Man må indstille sig på at gå glip af ting, selv om det jo ikke rigtig er det, man er kommet for.

Men det kan være svært at vælge, hvad man skal se.

Når festivalen Journey finder sted i de kommende dage, er der med 25 acts på programmet rig mulighed for at få sig en god gammeldags én på opleveren. Der er også rig mulighed for at vælge forkert. Fem forskellige arrangementer på fire dage kan endda virke lidt uoverskueligt.

Journey har allerede gjort det lidt nemmere at lade kompasnålen falde i den rigtige retning ved at dele genrene op. Onsdag er der indie i Pumpehuset, torsdag er der folk på loppen, fredag er der rock i Pumpehuset eller soul på Store Vega og på sidstedagen er der bare fest i Den Grå Hal.

Du kan ikke nå det hele. Det skal du heller ikke. Men for at gøre det hele lidt nemmere, peger vi her på 5 acts fra hvert arrangement, som du vil fortryde, at du ikke så.

1. Schultz & Forever

Til onsdagens program i Pumpehuset spiller den danske sanger og sangskriver Schultz & Forever. Sidste år udgav han et af landets måske mest oversete album, ’Grand Guignol’, hvor han beviste, at man godt kan være en megaloman og teatralsk crooner, selv om man spiller sofistikeret og stram indiepop med smæk på 80’er-skulderpuderne og de store følelser.

På mærkværdig vis synes Schultz at være røget under radaren hos landets bookere, og han har kun spillet ganske få koncerter. Derfor er der mere end nogensinde god grund til at troppe op til denne koncert, hvor man nok godt kan forvente at se den klejne charmør kurtisere med både hoftevrid og løse håndled.

Billetpris 280 kr. Billetter kan købes her.

2. Angelo De Augustine

En mand med en guitar er lidt ligesom den dybe tallerken. Man behøver ikke fucke med det. At det er en eviggyldig formel er den californiske singer-songwriter Angelo De Augustine et godt bevis på.

Klang-rummene er dynget til i akustiske sensibiliteter, så det driver af egetræsmelankoli, men også af harmoni, så fuglene synger. Og de synger lidt hen ad kollegaen Sufjan Stevens, som også har produceret Augustines nye album ’Tomb’. Det udkommer på mandag, så der god chance for at få en verdenspremiere eller to, når han spiller på Loppen torsdag aften.

Billetpris 175 kr. Billetter kan købes her.

3. Selma Judith

Hun bliver kaldt landets nye lo-fi r’n’b-håb, og det er selv om, hun kun har udgivet to sange. Når hun spiller i Store Vega fredag aften, hiver hun forhåbentlig lidt mere øreguf op af mølposen – og hvis vi er heldige, får vi lidt mere »sexpositiv harpehealing«, som Politikens anmelder Lucia Odoom kaldte hendes nylige optræden på Vega.