Nu rykker Nationalmuseets eksperter ud: Skal undersøge om ikonisk gavlmaleri på Nørrebro kan bevares

’Cykelpigen’ på Nørrebro er i fare for at gå tabt på grund af en renovering af bygningen. Men nu har Ny Carlsbergfondet skabt håb om at bevare det ikoniske maleri.

Fredag drager tre konservatorer fra Nationalmuseet til Nørrebro for at undersøge, om det er muligt at bevare maleriet af cykelpigen.

Det er Ny Carlsbergfondet, der har doneret penge til, at Nationalmuseet kan foretage en undersøgelse af, om det kan lade sig gøre at flytte det 25 år gamle maleri af Seppo Mattinen.

»Da vi er til blandt andet for kunst i det offentlige rum og i kunstens tjeneste i al almindelighed, så vil vi godt undersøge, om vi kan hjælpe«, siger Morten Kyndrup, der er fungerende leder af Ny Carlsbergfondet.

Det er kunstneren Seppo Mattinen, der står bag gavlmaleriet på Nørrebrogade i København. Det har hængt der siden 1993. Foto: Steen Wrem

Det ikoniske gavlmaleri ’Cyklende Pige’ på Nørrebro er i fare for at gå tabt, da en andelsboligforening har meddelt, at de skal have isoleret gavlen og ikke selv har råd til efterfølgende at få genskabt maleriet. Og det har skabt stor ærgrelse hos både lokale beboere og de mange cyklister, som dagligt tramper forbi cykelpigen.

Men maleriet skal ikke bare forsvinde til fordel for en grå gavl, hvis det står til Ny Carlsbergfondet.

»Først og fremmest er det et indslag af kunst i gadebilledet. Der er alt muligt andet fra graffiti til mærkelige reklamer, men det her er der i sin egen ret som kunstværk. Det vil ikke noget med os, men det møder os. Og det er der simpelthen ikke for meget af i vores byrum«, siger Morten Kyndrup.

I første omgang har fondet doneret penge til, at Nationalmuseets konservatorer kan undersøge muligheden for at flytte maleriet, og hvad det eventuelt vil koste. Og når konservatorernes rapport ligger klar, vil fondet tage stilling til, om de vil donere yderligere for at bevare cykelpigen.

Hvordan flytter man et gavlmaleri?

Men først og fremmest skal konservatorerne finde ud af, om det overhovedet kan lade sig gøre at flytte maleriet, for hvordan flytter man egentlig et maleri, der er malet på en mur?

»Vi skal have undersøgt, om vi kan lave et aftræk. Det vil sige, om man vil kunne tage maleriet af pudsvæggen, flytte det over på et andet materiale og sætte det op igen«, forklarer konservator fra Nationalmuseet Anja Liss Petersen.

Foto: Jacob Ehrbahn Det originale forlæg til Cykelpigen hænger i dag i Jobcenteret i Baldersgade.

Det originale forlæg til Cykelpigen hænger i dag i Jobcenteret i Baldersgade. Foto: Jacob Ehrbahn

Hun har tidligere været med til en lignende opgave, hvor nogle malerier skulle reddes på en skole, som skulle rives ned. Her skabte de en teknik med udgangspunkt i en metode, der heddet ’strappo’, som er blevet brugt til at flytte gamle kalkmalerier med, men måtte tilpasse den, da det var oliemalerier på puds.

Konservatorerne byggede en form for membran op af tyndt japanpapir, voksfilm og polyesterlærred, som de lagde oven på malerierne, der så hæftede sig fast på membranen. Herefter kunne konservatorerne banke pudsen af og havde nu malerierne på ark, som de tog med og konserverede.

Op på en plade

Til sidst skulle malerierne have en ny bagside, og her valgte Anja Liss Petersen og hendes kollegaer at overføre dem på en plade, der er lavet af det stærke og lette materiale honeycomb, som bliver brugt til at bygge fly med.

Og da kunstværkerne nu sidder på en plade, kan de fremover flyttes og undgå at komme i fare, når der skal renoveres.

Og det er den metode de tre konservatorer vil undersøge, om man kan bruge til at flytte cykelpigen med. Til at starte med, vil de forsøge med et lille hjørne af maleriet.

»Ud fra det kan vi se, hvor lang tid det ville tage, hvad det ville koste, og om det overhovedet virker. Det håber vi, det gør, men vi ved det ikke«, siger Anja Liss Petersen.

Der går et par uger, før det kan afgøres, om cykelpigen kan flyttes.