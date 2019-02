Mark Ronson og The Blaze: Northside tilføjer syv nye navne til plakaten

For under en måned siden kunne festivalen Northside annoncere, at navne som Tame Impala, Migos og Kurt Vile & The Violators lægger vejen forbi Aarhus.

Nu er de atter klar med syv nye navne til dette års festival.

Den første tilføjelse er den Oscarvindende producer og musiker Mark Ronson. Foruden at stå bag Amy Winehouse-albummet ’Back to Black’ er han især kendt for hits som Miley Cyrus’ ’Nothing Breaks Like a Heart’, Lily Allens ’Oh My God’ og ikke mindst hans eget ’Uptown Funk’ featuring Bruno Mars, der er blevet en af de mest sælgende singler gennem tiden. I december kunne han endvidere annoncere et nyt album på vej, der vil blive gæstet af blandt andre Lykke Li, King Princess, Yebba og Miley Cyrus.

Også fætrene Guillaume og Jonathan Alric, der tilsammen udgør The Blaze, er føjet til programmet. Elektro-duoen har vundet flere priser for deres musikvideoer, herunder i Cannes, og da de i sommer gæstede Apollo-scenen på Roskilde Festival omtalte Politikens Lucia Odoom The Blaze som »en duo, som spejler en digital visuelt orienteret tid, hvor vi både har en identitet, når vi vader rundt med kroppen uden filtre og en identitet inde i skærmen, der er skarpt redigeret«.

Foruden Mark Ronson og The Blaze, har Northside tilføjet det engelske punkrock band IDLES, der i efteråret udgav sit andet album ’Joy as an Act of Resistance’, og som i år blev nomineret i kategorien Best Breakthrough Act til det britiske prisuddelingsshow Brit Awards.

Festivalgæsterne kan også glæde sig til at høre albumaktuelle Alice Merton,der er kendt for singlerne ’No Roots’, ’Lash Out’ og ’Why So Serious’, ligesom den engelske soul-musiker Michael Kiwanuka kommer forbi. Michael Kiwanuka startede sin karriere som opvarmningsnavn for Adele og slog for alvor igennem, da hans single ’Cold Little Heart’ blev åbningsmelodi til HBO-serien ’Big Little Lies’.

Blandt dagens sidste offentliggørelser finder vi to danske navne.

Det ene er dancehallgruppen Bikstok, der i starten af 00’erne blev kendt for hits som ’Cigar’ og ’Fabrik’, og som også spillede på festivalen i 2013. Det andet er popduoen Barselona, der senest er kendt for singlen ’Fra Wien Til Rom’ og tidligere har lavet hits som ’Barcelona’, ’Hvornår’ og ’Et år’. I 2017 spillede de på Roskilde Festival, hvor de i Politikens anmeldelse blev sammenlignet med C.V. Jørgensen, »dog erstattet med inderlig og ungdomsrundtisset lyrik«.

Efter tirsdagens offentliggørelse tæller programmet for Northside 2019 følgende navne: Alice in Chains, Alice Merton, Barselona, Bikstok, The Blaze, Bon Iver, Cautious Clay, First Aid Kit, Foals, Georgia, Gnags, IDLES, Jada, Jonah Blacksmith Filmkoncert, Kaytranada, Khalid, Kurt Vile & The Violators, L.O.C., Lydmor, Major Lazer, Mark Ronson, Michael Kiwanuka, Migos, The Minds of 99, Nas, New Order, Peter Sommer & Tiggerne, The Streets, Suspekt, Tame Impala og Tove Lo.

Northside 2019 finder sted fra 6. til 8. juni. Billetter kan købes her.