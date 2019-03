Guide til gode steder med både vådt og tørt: Her er Københavns 6 bedste ølbarer med mad

Hvis der er én ting, som de københavnske restauratører næsten snubler over hinanden for at åbne i disse år, er det uformelle spisesteder. Spiserier, kalder de dem. Eller spisebarer.

Væk er de nystrøgede skjorter, de hvide duge og tjenere med hænderne bag ryggen. Nu handler det om delemad, dæmpet belysning, høj musik, højrøstet stemning.

Det betyder også, at stadig flere kokke og madfolk åbner steder, hvor man går lige så meget op i, hvad der er i glasset, som hvad der er på tallerkenen.

Senest har René Redzepis tidligere højre hånd på Noma Matt Orlando, der i dag driver restauranten Amass, åbnet bryghuset Broaden & Build. Det ligger i Det Kongelige Teaters gamle kulissehaller på Refshaleøen, og her serverer de ambitiøs øl og lige så ambitiøs barmad.

Men Matt Orlando er langtfra den eneste. Vi har her samlet 6 ølbarer i København, hvor man kan få andet end peanuts at spise.

1 Rbabarrab

Ikke engang barchefen er helt sikker på, hvordan man skal udtale navnet. Endnu mindre, hvad det skal betyde.

»Det er lidt et mysterium for mig også. Jeg selv siger ’ra-ba-bar-rab’, men vi indbyder gladelig til, at man kalder det lige det, man har lyst til«, siger Sophie Engelbrecht Schau, der er ølsommelier og -ansvarlig på Rbabarrab på Vesterbro.

Foto: Martin Lehmann

Nå, men det er også lige meget alt sammen. Det vigtige er, at man på Rbabarrab på Sønder Boulevard kan få kolde øl ud over det sædvanlige og spise pizza inde fra naboen, den populære Itzi Pitzi Pizza. Pizzaerne ligger til 80-90 kroner, mens øllene koster fra 35 og opefter.

Rbabarrab. Sønder Boulevard 53, København V.

2 Brus

Engang var baren og restauranten adskilt i Guldbergsgade 29, men det ændrede man i 2017. Nu kan man både spise og drikke alle steder i huset lige ved siden af Empire Bio.

Øllet bliver brygget på stedet af To Øl. Det lille bryggeri bliver drevet af Tore Gynther, som lærte at brygge øl af sin gamle gymnasielærer i fysik, Mikkel Borg Bjergsø, som senere stiftede det verdenskendte bryggeri Mikkeller.

Maden bliver lavet af den tidligere michelinkok Christian Gadient fra Østrig, og man kan blandt andet få fermenterede pomfritter med svampemayo til 55 kroner, koreanske chicken wings til 95 eller käsespätzel til 125. Øllene koster fra omkring 35 kroner og op.

Brus. Guldbergsgade 29, København N.

3 Barr

Barr ligger i Nomas tidligere lokaler. Og allerede det er vel en indikation på, at der på trods af navnet nok ikke er tale om en helt almindelig bar i Strandgade.

Men selv om priserne ligger i den høje ende af mellemklassen, er ambitionen faktisk at lave en slags kromad. Mad, der er ligetil og lækker, men med et avanceret nynordisk tvist. Mad, som ikke skal spises med fine franske vine, men med øl og brændevin. Frikadeller, schnitzler, den slags.

Foto: Nanna Navntoft

Foto: Nanna Navntoft

Og spørger man vores anmelder, gør chefkok Thorsten Schmidt det fuldstændig fænomenalt.

Maksimale 6 hjerter blev det til:

»Barrs kombination af tricks og ingredienser fra Nomas spisekammer, de overlegne råvarer, den fejlfrie tilberedelse og et topklasses ølkort betyder, at pakhuset på Christianshavn stadig er ensbetydende med en kulinarisk destination«.

Barr. Strandgade 93, København K.