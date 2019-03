Københavns mest særlige vindue? Minigalleri på Christianshavn overlever sommeren over

Egentlig skulle udstillingsvinduet foran Eiffel Bar lukke 1. februar. Men nu har kunstneren Julie Kyhl fået støtte fra Københavns Kommune til at fortsætte et par måneder endnu.

En kat, der har taget fastelavnskøllen i egen pote.

Det kan man lige nu se udstillet i vinduespartiet ved det historiske værtshus Eiffel Bar på Christianshavn.

Det er – ifølge kunstneren Julie Kyhl, der gennem 15 år har udstillet i det lille vinduesparti – »en kærlig hilsen til alle, der kæmper mod overmagter og undertrykkelse verden over« og en opfordring til at kæmpe for alt, hvad man har kært.

Og det er netop, hvad kunstneren selv har gjort for sit minigalleri, der er blevet fast inventar i det christianshavnske gadebillede. Det lille galleri har i de seneste 16 år gjort Wildersgade til et sted, mange har gjort stop for at se jule-, påske- og fastelavnsudstillinger.

Egentlig stod vinduet til lukning 1. februar 2019, fordi Eiffel Bar har opsagt deres depotlokale, og det er i det vinduesparti, udstillingerne har haft hjemme. Det betyder, at vinduet skal restaureres og lejes ud på ny.

Cafe Wilder, som er den nye lejer, går dog først i gang med arbejdet senere på året, og derfor fortsætter Julie Kyhls vinduesudstillinger hen over sommeren.

Hjælp fra kommunen

Københavns Kommunes kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde har bevilget Julie Kyhl 54.000 kroner til at etablere et nyt vindue på en anden adresse. Planen er, at det første gang ser dagens lys til efteråret.

»Jeg fortsætter med at udstille et par måneder endnu, og jeg planlægger at lave en specifikt om Eiffel Bar«, siger Julie Kyhl, der ikke vil afsløre mere om galleriets fremtid.

Foto: Susanne Mertz Et eksempel på en udstilling i vinduet. Her Christianhavn skyline i pap.

Historien om udstillingsvinduet startede en nat, hvor vinduespartiet blev smadret, og indehaverne af Eiffel Bar spurgte Julie Kyhl, om hun ikke ville lave en udstilling deri. Og siden er udstillingerne fortsat.

I tidens løb har forbipasserende på Wildersgade 58 haft fornøjelse af at se omkring 70 forskellige udstillinger. Med temaer som eksempelvis jul, 1. maj, bildæk og Christianshavns skyline. Og aktuelt er altså fastelavn.

»Min drøm er at starte et museum på et tidspunkt. Jeg har gemt alt fra udstillingerne, så jeg kan faktisk nærmest ikke bevæge mig rundt«, siger Julie Kyhl.

Vinduet i Eiffel Bar, Wildersgade 58, 1408 København K