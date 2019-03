Fra Mek Pek til Outkast: Få overblik over, hvem der har åbnet Orange Scene gennem de seneste 41 år

Svenske Silvana Imam åbner Roskilde Festival 2019. Vi giver dig overblik over alle hendes forgængere.

Godt nok blev den første Roskilde Festival afholdt i 1971.

Men det var først i 1978, at Canopyscenen – den store scene, vi i dag kender som Orange – blev sat op på Dyrskuepladsen. The Rolling Stones havde brugt teltet til deres europæiske turné, inden Roskilde-festivallederen Leif Skov i 1978 fandt teltet i en rusten hangar i det sydlige England, fik et godt tilbud og købte det med hjem.

Siden er teltet blevet renoveret og udskiftet ad flere omgange. Af gode grunde. Orange Scene er nemlig ikke bare Roskildes Festivals største scene; det anses også for at være den vigtigste. Især når det handler om at åbne den.

Se her, hvem der gennem årene har åbnet Orange Scene:

1978: Big Joe Band

1979: Eders Band Danmark

1980: Triers Triste Trio

1981: Totalpetroleum

1982: Ideal (Tyskland)

1983: Mek Pek Party Band

1984: Warm Guns

1985: Anne Linnet & Marquis de Sade

1986: Billy Cross Band

1987: Wilmer X (Sverige)

1988: The Sandmen

1989: Pixies (USA)

1990: Hotel Hunger

1991: Vasco Rossi (Italien)

1992: The Blue Aeroplanes (England)

1993: The Tragically Hip (Canada)

1994: Kinky Boot Beast

1995: Dizzy Mizz Lizzy

1996: Psyched Up Janis

1997: Düreforsög

1998: Psyched Up Janis

1999: Gluecifer (Norge)

2000: The Tremolo Beer Gut

2001: Palle Mikkelborg (ceremoni efter ulykken i 2000)

2002: Superheroes

2003: Baby Woodrose

2004: Mnemic

2005: Ikscheltaschel

2006: Magtens Korridorer

2007: Volbeat

2008: Teitur (Færøerne)

2009: Petter (Sverige)

2010: When Saint Go Machine + mindehøjtidelighed ved Patti Smith og Lenny Kaye

2011: Veto

2012: Kellermensch

2013: Vinnie Who

2014: Outkast (USA)

2015: The Minds of 99

2016: Damon Albarn og The Syrian National Orchestra for Arabic Music (England/Syrien)

2017: Phlake

2018: Saveus

2019: Silvana Imam (Sverige)