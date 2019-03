Vampire Weekend, Janelle Monáe og 62 andre nye navne tilføjet: Se det fulde program for årets Roskilde Festival

Lørdag 6. juli





THE CURE, JANELLE MONÁE, BEHEMOTH, CYPRESS HILL, JORJA SMITH, MARINA, NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS, SCARLET PLEASURE, ALMA, THE ARMED, BIKSTOK, CATFISH AND THE BOTTLEMEN, CLAN CAIMÁN, THE COMET IS COMING, CONVERGE, CROATIAN AMOR, DJ KOZE, ENA COSOVIC (DJ), FLOHIO, GAYE SU AKYOL, GIRLPOOL, ÌFÉ, KHRUANGBIN, KIKAGAKU MOYO, KOFFEE AND THE RAGGAMUFFINS BAND, LA PAYARA, LIRAZ, NAKHANE, PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS, SAZ’ISO, SOFIANE SAIDI & MAZALDA, TÁSSIA REIS, WHORES., ZEITKRATZER