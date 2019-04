Han hjalp Noma med at anlægge køkkenhave: Sydhavnen har fået et bylandbrug, hvor du kan købe grøntsager, der gror i kælderen

Supermarkederne dikterer

Lasse Antoni Carlsen driver virksomheden Bygaard sammen med partnerne Amalie Mourier og Caroline Mages, der tidligere har stået for madmarkedskonceptet Madsamling i Danmark. Bygaard er både en nyåbnet købmandsbutik på Borgbjergsvej i Sydhavnen og et bylandbrugsprojekt.

I den godt 20 m2 store kælder under butikken producerer de i øjeblikket 50 kilo svampe og 30 kilo mikrogrønt om ugen.

Noget af det sælger de til restauranter som Relæ, Geist og La Banchina. Resten kan man som privatperson købe i butikken sammen med produkter fra andre producenter; alt fra fransk naturvin, Broaden & Build-øl og spiritus fra Empirical Spirits til grøntsager samt kød og ost fra sjællandske gårde.

Planen er inden længe at udvide Bygaards egne ’marker’ med et 3.000 m2 stort tag på et parkeringshus i Sydhavnen.

»Lige nu er vi i gang med at finde den helt rigtige investor. Det er vigtigt for os at gøre det på kommercielle vilkår for at vise, at det kan være økonomisk bæredygtigt«, siger Lasse Antoni Carlsen, da vi bevæger os op ad den stejle trappe og tilbage til butikslokalet.

Det store mål med bylandbruget er at vise, at man sagtens kan dyrke afgrøder, selv om man ikke har ret meget plads, fortæller han stående bag disken.

»Vi vil gerne gøre det nemmere både at forbruge og producere gode, økologiske og lokale råvarer, og så vil vi gerne få gjort noget ved den danske madkultur. Som det er nu, dikterer supermarkederne, hvad der bliver spist, ud fra, hvad de tror, der er efterspørgsel på. Vi har ikke madmarkeder i Danmark, som mange andre lande har, og små producenter har svært ved at komme ind på supermarkedernes hylder. Vi vil gerne bidrage med et større udbud«.

Som det er nu, dikterer supermarkederne, hvad der bliver spist, ud fra, hvad de tror, der er efterspørgsel på Lasse Antoni Carlsen

Men hvorfor overhovedet dyrke afgrøder i byen? Der er jo meget bedre plads ude på landet.

»Det handler om flere ting. For det første vil jeg gerne selv blive boende i byen i nogle år endnu. Derudover kan man måske gøre det mere attraktivt at bo i byen, hvis man har grønne arealer med bylandbrug. Desuden er der ikke nogen tvivl om, at folk er mere købestærke i byerne og efterspørger lokale produkter«.

Men suger planterne ikke forureningen til sig, hvis man for eksempel dyrker dem oven på et parkeringshus ud til en stor vej?

»Nej, for vi er oppe på sjette etage, og størstedelen af forureningen ligger nede på gadeplan, så planterne optager ikke forureningen«.

Fra YouTube til Noma

Lasse Antoni Carlsen kommer fra Bornholm og har altid haft en interesse for mad og råvarer, fortæller han. Men den tog til, efter at han var flyttet til København og en dag faldt over en video om window gardening på YouTube.

»Det er et system, hvor man hænger planterne i overskårne plastikflasker i vinduet, så vandet løber ned fra plante til plante. Jeg arbejdede i kassen i SuperBest på det tidspunkt, så jeg skyndte mig ned for at købe alle deres 1,5-liters-flasker til pantprisen«, siger han.

Interessen for dyrkning på små arealer inspirerede Lasse Antoni Carlsen til at begynde på byplanlæggeruddannelsen på RUC. Men på et tidspunkt begyndte projekterne ved siderne af studierne at tage så meget tid, at han var nødt til at droppe ud.

For eksempel stiftede han Bioteket, som er et byhaveprojekt på Nørrebro. Han har også hjulpet restauranter som Amass, Noma, Spisehuset og 56 grader med at anlægge køkkenhaver og drivhuse.