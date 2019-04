Påsken er sorgens højtid: Ibyen guider til de bedste steder at tude i København

7 Vor Frue Kirke

Måske du faktisk er i en religiøs krise af en art. Så er det selvfølgelig også en mulighed at tage i kirke. Men: Kirkerummet kan også sagtens fungere som et græderum for ikke-troende. Gør eksempelvis menneskene på billedet kunsten efter.

Foto: Joachim Adrian I mange store byer er folkekirken begyndt at holde åbent til sent om aftenen for at tilbyde et rum for eftertænksomhed og ro. Og gråd.

Læg dig på en kirkebænk. Tænk, græd og trøst dig med, at Biblen er propfuld af andre lidende skikkelser. Læs eventuelt i den. Eller kig op i loftet. Lofters udsmykninger er ganske ofte overset.

Vor Frue Kirke, Nørregade 8, 1165 København K

8 På museum eller kunsthal

Okay, det er ikke breaking news, at kunst har noget med følelser at gøre. Det skal du bruge til din fordel. Står du og græder foran et værk, vil andre museumsgæster blot tro, at du har opnået en ukontrollerbar kunstnerisk indsigt, ja, måske endda at du er gået i symbiose med værket. Noget i den stil.

Foto: Jens Dresling Glyptoteket har gratis indgang om tirsdagen.

Og den gode nyhed er, at der næsten alle hverdage er et museum i København, der har gratis adgang: Om tirsdagen kan du tage på Glyptoteket, om onsdage både på Nikolaj Kunsthal, Kunsthal Charlottenborg og Thorvaldsens Museum, og Davids Samling har gratis adgang alle dage. Institut for Samtidskunst Overgaden har også gratis adgang alle dage.

Men husk nu, at de fleste museer holder lukket om mandagen.

9 Søndre Campus på Københavns Universitet

Dette uddannelsested samler humanister, teologer og jurister, hvilket for det første gør det relativt nemt at passe ind, uanset om du har jakkesæt eller din onkels aflagte islandske sweater på. Desuden ved alle, der har haft sin gang på disse videregående uddannelsesinstitutioner, at de fleste fra tid til anden bryder sammen i gråd. Hvad end det handler om stress eller Satres eksistentialisme.

Foto: Ivan Boll Studerende på Københavns Universitet Amager, KUA.

Studerende på Københavns Universitet Amager, KUA. Foto: Ivan Boll

Desuden sælger de mad og drikke langt billigere end på en normal café, og du kan blive så længe, du vil.

Københavns Universitet Amager, Karen Blixens Vej 8, 2300 København S