Er vi i Paris? London? Berlin? I dag åbner Uniqlo i København, og Strøget ligner efterhånden enhver anden metropols handelsgade

Endnu en udenlandsk tøjkæde rykker ind på Strøget, når japanske Uniqlo åbner i dag. De senere år har der været et massivt indryk af udenlandske kæder. For der er åbenbart prestige i at have en butik i København.