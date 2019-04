Besøg fra Berlin, London og Paris: Distortion afslører 33 nye navne til årets festival

Der er et stærkt internationalt islæt over den pakke af kunstnere, som Distortion netop har annonceret til at spille på Distortion Ø og Distortion Club, der afvikles 29. maj-2. juni.

Distortion De 33 nye navne på programmet Acud (DE) Andrevictor (DE) Anëk (DK) Beatmörtelz (DE) Ben Böhmer (DE) Bexey (UK) Bongbeck & Braunholz (DE) Bongo & Pusk (DK) Brigade (DE) Christian d’Or (DK) Christian Nielsen (DK) Dappy (DK) Deena Abdelwahed (FR) Denis Horvat (DK) Dense & Pika (UK) Dirk 81 (DK) Faia (DK) Ian Bang (DK) IDK (US) Kathrine Luna (DK) Mark Knight (UK) Padawan (DK) Phillip Peyser (DE) Powel (DE) Rikke Bronx (DK) Shaq (DK) Simon Littauer (DK) Tim Andresen (DK) Warte:mal (DK) Ziggy Phunk (DK) 3 navne til Red Bull Scenen: ArtigeArdit (DK) Elias Boussnina (DK) Fraads (DK) Vis mere

Fra London lægger to spændende bookinger vejen forbi de festende Distortion-gæster. Det ene navn er technoduoen Dense & Pika, der med sin kolde og industrielle lyd er blevet et af genrens mest omtalte navne. Den anden er rapperen Bexey, der er blevet kendt for at udfordre alle rap-genrens rammer med sin dystopiske og kompromisløse hiphop.

Distortion præsenterer også et gedigent udvalg af nogle af Berlins mest prominente navne, herunder Acud og Powel, der vil vil tilfredsstille de rave-lystne. Fra Paris kommer tunesiske Deena Abdelwahed, der bevæger sig i et rave-lydbillede og med sin optræden på Distortion spiller sit allerførste show i Danmark.

Også Red Bull har netop annonceret tre navne til deres scene.

Det er tre af dansk hiphop og R&B’s store talenter ArtigeArdit, Elias Boussnina og Fraads, der skal spille festen op fra Red Bull Scenen, når gadefesten torsdag d. 30 rammer Vesterbro.

Distortion afvikles fra d. 29 maj-2. juni. Gadearmbånd og billetter kan købes her.