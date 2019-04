Pest eller fest? Indre By er trætte af gademusikanter. Strøg-violinisten George fra Rumænien har et bud på en løsning

Borgere og butiksejere i Indre By er trætte af gademusikanter. Ibyen taler med en af de udskældte musikanter for at høre, hvem han egentlig er – og hvorfor han spiller på gaden.