Adam Aamann anbefaler spisesteder i København: »Jeg elsker god kaffe, og den skal smage godt, men når det bliver ophøjet til en videnskab, begynder jeg at kede mig. Slap nu af, det er kaffe«

»Hvis man går derind og siger, at man ikke er bange for chili, så får man det ægte. Thaikøkkenet skal gøre ondt; det skal være en form for frydefuld smerte. Mange siger, at hvis noget er meget stærkt, så kan man ikke smage alt det andet, men det passer ikke«.

Hvor ville du tage dine forældre med hen for at spise?

»Jeg ville tage dem med på Restaurationen. Bo Jacobsen kalder selv sin mad for klassisk dansk, jeg synes måske mere, det er klassisk fransk, men nuvel, det er i hvert fald skidegodt. Du kommer ind spiser tre gode retter, bum. De har en lille smule eksperimenterende vin, men også nogle store, dejlige basser af klassiske bourgognevine. Uden at være bedaget er det klassiske gode smage og gode råvarer, der minder mig om det køkken, jeg lærte at kende, da jeg startede som kok i 90’erne«.

Kender du et godt børnevenligt sted?

»Jeg har store børn, tre døtre, og har i lang tid drømt om at tage mine to store døtre – den yngste gider ikke – ind på Mielcke & Hurtigkarl, som er en af mine yndlingsrestauranter, når vi er oppe i den ende af skalaen. Vi er bare ikke nået derind endnu, for min kalender tillader mig ikke at bestille bord tre uger i forvejen, og det er man nødt til«.

»Men det er selvfølgelig ikke et decideret børnevenligt sted. Da pigerne var mindre, var de glade for italiensk. God, enkel pasta og godt med plads mellem bordene. Vi er kommet meget påFamo, både den på Gammel Kongevej og den på Østerbro. De holder altid et godt, gedigent niveau«.