Ken Tellefsen er restaurantgæst ud over det sædvanlige. Han spiser for cirka 20.000 kroner om måneden og lever deruodver nøjsomt i en lille lejlighed, med lille bil og billigt tøj. Her ses han i køkkenhaven hos restauranten Mielcke og Hurtigkarl, hvor han snart skal holde sin 50-års fødselsdag.