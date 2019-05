Du har drukket seks fadøl, en mojito og den der giftigt udseende drink med en paraply i. Selskabet er på vej videre, og I skal beslutte jer for, hvor I skal hen.

Pludselig laver din alkoholmarinerede hjerne følgende afregning:

Lyder det skønt, når du synger i badet? Tjek.

Vidste du, at ... Kend din karaoke Karaoke blev opfundet af japaneren Daisuke Inoue i 1971. Da han i midlertid ikke tog patent på konceptet, udviklede firmaet Clarion de første officielle karaokeanlæg. I 2014 vandt modtog Daisuke Inoue den falske Nobel-pris, IG Nobel, for at have opfundet karaoke. Prisen gives til bedrifter, der ’først får folk til at le, derefter til at tænke’. Det er især i Asien og særligt Japan, at karaoke er populært. Her kan sanganlæg ofte findes i specialdesignede rum, hotelværelser og på barer og natklubber. Vis mere

Har du et SingStar et sted i kælderen, som for år siden blev nærmest slidt op af brug? Jeps.

Kan du teksten til Chers ’Believe’ i søvne? You bet.

Selvfølgelig skal I ud og synge karaoke! Det er på tide, at resten af selskabet får glæde af dine sangkundskaber, og en god sjæler har jo aldrig skadet nogen.

Men hvor finder man egentlig de bedste karaoke-steder i København?

Karaoken har fået nyt liv i København i de senere år, hvor nye, smarte sing-along-destinationer er dukket op på bykortet - blandt andet hos restauranten Falang i Istedgade og baglokalet hos burgerbaren Sliders. Ibyen kommer her med 7 forslag, der kan give din bytur en musikalsk ophøjelse.

Nederst i artiklen guider vores musikanmeldere til deres 10 favoritsange, du skal vælge på karaokeanlægget.

God sing-along!

1 Klassikeren

Vi starter med det oplagte valg, der ikke er til at komme uden om. Sam’s Bar behøver nærmest ikke nogen introduktion. Stedet, der ligger midt på Strøget, har i årtier været samlingspunkt for et broget klientel, der er ude i København på slap line.

Gæsterne omfatter især fulde svenskere og gymnasieklasser fra provinsen, der er på tur. Men en sen aften på Strøget har altid sine overraskelseselementer, så dumper du ind på Sam’s Bar ved du aldrig, hvem du støder ind i.

Den brune bar har sin charme, og hvis du aldrig har været der, er det helt klart et besøg værd.

Sam’s Bar, Frederiksberggade 28, 1459 København.

2 Den eksklusive

Det er ikke fordi, det skorter på ting at lave på Københavns libertinerklub nummer et.

Stedet har Københavns klubkonger Simon Frank og Simon Lennet i ryggen, og Chateau Motel brandes som en mindre snobbet, mere tilgængelig og folkelig version af den hedengangne natklub Sunday, der også var Simon og Simons værk.

Foto: Joachim Adrian

Foto: Joachim Adrian

Og er der noget, der er folkeligt, så er det dælme karaoke. På Chateau Motel har de en hel etage dedikeret til den japanske kunstform.

Det er dog stadig et af de steder, hvor man helst skal have det rigtige tøj på og være forberedt på, at nattens eskapader bliver digitaliseret på Instagram, hvilket er værd at have in mente, inden man stiller sig op på scenen og synger ’Himmelhunden’.

Chateau Motel, Knabrostræde 3, 1210 København.

3 Den med mad

Miniatureburgere og guldstøv spredt ud over fritterne er jo i sig selv et besøg værd, men på Sliders på Vesterbro har de også det, de selv kalder deres »hemmelige karaokerum«.

Hvor hemmeligt, det kan være, når det står sort på hvidt på hjemmesiden er til diskussion, men derfor kan det jo godt være sjovt.

»På Sliders er vi tossede med gimmicks, og vi har på Sliders Vesterbro valgt at sætte rammerne for den ultimative partystarter: et japansk undergrunds inspireret karaoke-rum, lummert indrettet i bedste 80’er stil«, skriver de på hjemmesiden.

Lokalerne har tidligere huset en bank, og man træder helt ind i bankboksen, når man skal give den gas på anlægget.

Sliders er dog primært en restaurant, og karaoke-rummet skal derfor bookes i forvejen. Der er plads til et selskab på 12 personer, og der skal bestilles mad for minimun 2000 kroner, før lokalet kan bookses i 2 timer.

Sliders Vesterbro, Enghave Plads 4, 1670 København.

4 Den ufancy

Café Runddelen ligger lige midt på Nørrebro, og stedet kan have en umiddelbar kaotisk karakter.

Stedet er et klassisk, brunt værtshus, og billige fadøl, sport i fjerneren og indendørs rygning lokker både stamkunder og studerende til. Med jævne mellemrum holder stedet karaokeaftener, hvor alle, der har mod på det, kan komme og vise, hvor sangskabet skal stå.

Café Runddelen, Nørrebrogade 151, 2200 København.

5 Den fancy

Simon Frank og Simon Lennet går igen på denne liste.

Tilbage i januar åbnede de Falang, »en tosseasiatisk bistro« i hjertet af Istedgade – en gade, hvor der ellers ikke mangler asiatiske spisesteder.

Foto: Emma Sejersen Falang.

Falang. Foto: Emma Sejersen

Restauranten fik en hård medfart af Politikens madanmelder, men indretningen er det til gengæld ikke til at sætte en finger på, og med et karaokeanlæg i restauranten kan det være en mulighed for at varme op til byturen, efter man har taget for sig af de asiatiske retter.

Falang Asiateria, Istedgade 48, 1650 København.

6 Specialisten

Homobaren My Fair Ladies praler på hjemmesiden af at være Københavns eneste musicalbar, hvor »selv en kedelig tirsdag kan blive forvandlet til en fantastisk fest«.

Og på en musicalbar er der selvfølgelig karaoke. Faktisk er det sat så meget i system, at de hver onsdag holder #KaraokeWednesday.

Foto: Peter Hove Olesen

Har du forvildet dig derind en anden dag en onsdag, kan du til nyde den seks timer lange happy hour fra 12-18, hvor der er fadøl til 25 kroner.

My Fair Ladies, Mikkel Bryggers Gade 11, 1460 København K.

7 Beverdingen

I hjertet af Vesterbro ligger Café Bryggeriet. En klassisk Vesterbro-beverding med alt hvad alkoholhjertet begærer.

Og der er ingen undskyldning for ikke at tænde karaokeanlægget: Du kan vælge mellem omkring 8.000 sangtitler på maskinen, der som regel bliver tændt lørdag efter klokken 20.

Cafe Bryggeriet, Vesterfælledvej 73, 1750 København