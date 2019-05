80.000 billetter er væk: Alle partoutbilletter udsolgt til året Roskilde Festival

Cardi B, Bob Dylan, Chance The Rapper og alle de andre har tilsyneladende trukket i de danske festivalgæster.

Roskilde Festival har nemlig netop meldt ud, at samtlige 80.000 partoutbilletter til årets festival er solgt.

»Det er helt fantastisk, at vi igen kan melde udsolgt og at vi tilmed kan gøre det i så god tid før festivalen«, siger Roskilde Festivals talsperson, Christina Bilde i en pressemeddelelse:

»Samtidig peger det stærke billetsalg på, at vi igen kan forvente at donere et millionbeløb til velgørende formål efter festivalen«.

Årets Roskilde Festival finder sted 29. juni til 6. juli, og de danske festivalgæster har været ude i særlig god tid i år. Faktisk er der i Roskilde Festivals 29-årige historie kun et enkelt år, nemlig 1996, hvor der blev udsolgt hurtigere, end tilfældet er i år.

Ærgrer du dig over, at du ikke nåede at købe en partoutbillet, er der en lille trøst at finde: Der er stadig ledige endagsbilletter til onsdag, torsdag og fredag på Roskilde Festival. Lørdag er allerede udsolgt.