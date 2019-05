Ibyen inviterer: Kom med til Ibyen-prisen og oplev gratis koncerter 24. maj

Hvem har gjort noget ganske særligt for København i det forgangne år? Hvilken restaurant er den bedste nye i byen? Hvor drikker man de bedste cocktails? Og hvilket nyt klimatiltag i byen er værd at skåle for?

Når vinderne af Ibyen-prisen 2019 er fundet, skal det fejres med en KÆMPE fest med fri entré. Og du er inviteret.

Sæt kryds i kalenderen fredag 24. maj fra kl. 16.

Igen i år afholdes prisfesten i Byhaven i Pumpehuset, hvor er skal uddeles seks priser. Der vil være koncerter med en god stak københavnske musikere (navne offentliggøres løbende) og selvfølgelig øl i store mængder.

Offentliggjorte navne til 24. maj:



Selma Judith

Ea Kaya

Vi glæder og os til at feste med jer.

Kh Ibyen-redaktionen