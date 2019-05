Se billederne: Så kom foråret til København. Og nu kan alt ske. Se bare her ...

Først var det der. Så var det væk. Og nu er det her så igen. I hvert fald for nu.

Foråret er landet i hovedstaden.

Hver uge jagter Ibyens ’Skudt i byen’-fotografer Ivan Boll, Lasse Kofod og Brian Berg det perfekte motiv, den rette vinkel og det nye perspektiv på vores hovedstad. Og følger byens og årstidernes gang.

Se bare, hvad det er blevet til i de seneste uger.

Foto: Ivan Boll

Nogle gange er forårssolen vel anledning nok i sig selv til at la’ sig ride med af den gode stemning. Fotograf Ivan Boll fotograferede et par, der fik et alternativt transporttilbud ved Christianshavns Vold.

Er der mon noget, der kan bruges? I Sankt Pauls Gade ved Nyboder kom fotograf Brian Berg forbi en stor rød kasse, hvor to af gadens drenge gravede efter guld.

Foto: Ivan Boll

Stjernekrigen plejer at foregå i en fjern, fjern galakse. Men her er den for en stund rykket til Amager Strand. To drenge gav den som henholdsvis Darth Maul og Obi Wan Kenobi i noget, der ligner en tæt koreograferet kampscene.

Foto: Lasse Kofod

Forår er lig med farver, og det sløve vinterlandskab er ved at blive skiftet ud. »Ægte narcissister har nok i sig selv«, bemærkede fotograf Lasse Kofod efter at have fanget en enlig narcissusblomst ude på Sluseholmen.

Foto: Lasse Kofod

Graffitien i baggrunden kan godt sende tankerne hen på Gotham City, men det er altså ikke Batman, der går rundt med en eftertænksom mine. Billedet er taget i Nordvest og er lidt mere nede på jorden. Hverdagens helte vil, som Halfdan Rasmussen skrev, »enes med hinanden og sig selv og ha’ det godt«.

Billedet kan ved første øjekast lede tankerne hen på en begravelse, men det er faktisk en langt mere glædelig affære. En gruppe 3.g’ere poserer i parken, inden de skal køre i limousine og til galla. Og bagved? Der vander en ung herre tilsyneladende busken.