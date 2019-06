»Det er steder som dette, der kan gøre det almindeligt at spise grønt. Helt uden kødfornægtende statusopdateringer og andre former for identitetspolitisk paroleri«, skriver madanmelder Joakim Grundahl om Nørrebros nye vegetarbistro Baka d'Busk, der blandt andet begejstrer med asparges, brændenælder og salturt.