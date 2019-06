Wu-Tang Clan erstatter Chance the Rapper på Roskilde Festival

Chance The Rapper aflyser sin koncert på årets festival. I stedet kommer Staten Island-gruppen Wu-Tang Clan til at optræde på Orange Scene.

Han har gjort det før, Chance the Rapper. Aflyst sin koncert på Roskilde Festival.

Det skete minutter før koncertstart tilbage i 2014, men denne gang er han i det mindste ude i bedre tid. For ja, koncerten med Chicago-rapperen, der var et af hovednavnene på årets festival, bliver ikke til noget.

Det skriver festivalen i en pressemeddelelse.

Til gengæld har festivalens bookere været hurtige til at finde en afløser. Faktisk et helt hold. De har nemlig fået fingre i Wu-Tang Clan, den legendariske rapgruppe fra Staten Island.

»Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at Chance The Rapper ikke kommer, men vi har knoklet i døgndrift for at finde den bedst mulige erstatning, så jeg er stolt over, at vi kan byde Wu-Tang Clan velkommen tilbage på Orange Scene«, lyder det fra Roskilde Festivals programchef Anders Wahrén i pressemeddelelsen.

Han fortsætter: »Deres (Wu-Tang Clans, red.) europæiske turné sluttede egentlig weekenden før vores, men vi fik dem overtalt til at blive lidt længere tid i Europa, så de kan slutte turnéen af med et brag hos os i stedet«.

Festivalen oplyser ikke, hvorfor Chance the Rapper har aflyst sin koncert, og om der er tale om et enkeltstående tilfælde eller om hele hans sommerturné er aflyst. Til gengæld kan Wu-Tang Clan nu vende tilbage til festivalen for første gang i 15 år. Mange danske fans har dog nok oplevet gruppen for nylig, da de optrådte i Royal Arena i maj i selskab med DJ Premier, Public Enemy og De La Soul.

Roskilde Festival finder sted 29. juni til 6. juli 2019.