Historien kort

Ryesgade

Gaden opstod i slutningen af 1800-tallet, og eftersom Danmark stadig slikkede sårene efter tabet af Sønderjylland i 1864, blev den selvfølgelig opkaldt efter en krigshelt: generalen Olaf Rye, der faldt i kamp mod tysken i 1849.

I begyndelsen var Ryesgade omgivet af naturskønne grønne arealer, men der gik ikke længe, før kvarteret blev det tættest befolkede i hele København.

I 1980’erne var gaden så forfalden, at unge bz’ere kunne flytte ind i et stort forladt hus og bo der i mere end 3 år, før politiet kom for definitivt at smide dem ud. Det førte til voldsomme kampe, senere kendt som ’slaget om Ryesgade’, hvor bz’erne barrikaderede store dele af gaden på Østerbro-siden i protest over boligmanglen i København. Efter ni dage forsvandt de unge pludselig – til ordensmagtens store overraskelse.

