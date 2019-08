Tre gadefester byder velkommen: Porcelænssmadring, papirflyworkshop og langbordsspisning, lørdagens gadefester byder på lidt af hvert

Jægersborggade

Dagens program:

Kl. 11- 16 Farmers Market i Jægersborggade Syd – kom og mød de producenter der supplerer flere af gadens madsteder med knasende sprød økologi

Kl.11-12 Trolle & Tormod (Reggae for børn)Kl.12-13 DJ Hund (Reggae og Børneplader)

Kl.12-20 La Banchina deltager med en pop-up restaurant mellem 12.00-20.00 - fisk & grønt

Kl. 13-15 Stevnsgade Basketball Klub spiller op – Kan Nørrbro unger dunke?

Kl. 14 Jægersborggade Modeshow – Be there or be square!

Kl.15-16 Tobias Elof (Ukulele)

Kl.16-17 Jazz

Kl. 16-18 Bordfodbold i verdenmester liga Trickshot - Bordfodboldevents – scor et mål mod verdensmestrene og få en drinksbillet (Kan indløses hos Stevnsgade Basketholds Jægerbar)

Kl.17-18 Anders Nordlyst (Singer/Songwriter/Folk)

Kl.18-20 DJ’s Peter & Casper

Kl.20-22 Mariyah feat. Souljah (Urban/Dancehall)

