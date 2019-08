Åh nej! Jeg er ulykkeligt forelsket i min roommate. Kan jeg blive boende?

Ibyens brevkasse giver dig hver uge syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig person ind som medredaktør, så de sammen kan give dig ’love’ – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Som mange andre københavnstruppere bor jeg i et dejligt bofællesskab med en håndfuld andre unge mennesker. Mit dilemma er, at enkelt roomie har vist sig at være lidt for dejlig. I en periode gjorde vi det, man ikke skal gøre som roomies, og jeg endte med at blive ret vild med ham.

Nu har han gjort det forbi, og jeg er efterladt i et limbo. Den konstante konfrontation med ham gør, at han er umulig at komme videre fra, især fordi vi – i eget og lejlighedens medfør – ønsker at forblive tætte venner. Jeg elsker lejligheden og mine andre roomies og ønsker derfor ikke at flytte, men tanken har strejfet mig, om jeg for at bevare min sunde forstand er nødt til det.

Skal jeg fortsat begrave mine følelser for ham og vente, indtil stormen aftager, eller flytte og komme hurtigt videre? Ugens spørgsmål

Skal jeg fortsat begrave mine følelser for ham og vente, indtil stormen aftager, eller flytte og komme hurtigt videre?

(For at gøre hele situationen endnu mere akavet, er jeg sidenhen begyndt at date vores nabo, som nu også er ved at blive gode venner med min roomie, og forleden kom jeg hjem til de to, der sad og spillede Tekken på værelset).

Kh pigen

Gæsteredaktør Malte Tellerup:

Kære du.

Det vigtigste lige nu er at få samboen ud af hovedet. Du er jo godt i gang med rebounds og måske endda en ny flamme, og som min 2.-gangs gravide genbo betroede mig for nylig, så er den bedste måde at komme over nogen på at komme under nogen.

Giv los for dine frustrationer, fortæl ham, når du synes, han er nederen (du må gerne råbe og græde). Du skal ikke være konstruktiv og se fremad lige nu, du skal give dine komplicerede følelser plads Malte Tellerup, gæsteredaktør

Men jeg synes også, at jeg hører, at du er for sød. Han har knust dit hjerte, og lige nu kan I ikke være venner. Desværre, det gør ondt, men sådan er det. Så længe du prøver på det, vil du være udsat og se dig selv set og vurderet af ham. Giv los for dine frustrationer, fortæl ham, når du synes, han er nederen (du må gerne råbe og græde). Du skal ikke være konstruktiv og se fremad lige nu, du skal give dine komplicerede følelser plads.

Hver gang du får lyst til intimitet og sweet loving, skal du søge væk fra ham og helst også ud af lejligheden. Venner, familie, causal flirts og måske endda den nye nabo-fyr. Men naboen er også en potentiel fælde. Du risikerer at miste endnu mere territorium, hvis de to bro’er op med deres kampsportssimulator.

Mit bedste råd er at fortælle naboen, på en helt vildt casual måde, at du har været sammen med din sambo. Så vælger han forhåbentlig at skrue lidt ned for Tekken-hyggen, men ikke noget med at sige, hvor vild du har været med samboen. Underspil alt, hvad du kan! Af jer tre har du mest at tabe, men helt klart også mest at vinde. Spiller du den rigtigt, kommer du stærkest ud af alt dette.

Kh Malte

Ugens gæsteredaktør Malte Tellerup Født 1989 i Elmelund på Fyn. Forfatter og forlagsredaktør på Arena. Debuterede i 2017 med bogen ’Markløs’, som han vandt Blixenprisen for årets talent for. Mødte sin kæreste,Livsl, til en piratfest. De har haft en gård i Vestjylland. Nu har de et åbent forhold og et barn. Læs Lea Wind-Friis’ interview med ham her.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Kære du.