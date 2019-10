GUIDE Her er 5 teaterforestillinger, som dine børn vil elske

FOR ABONNENTER

Vitello drømmer om alt det, han ikke har, for hvad skulle han ellers bruge sine drømme på? Han drømmer for eksempel om en far, for det har han ikke; til gengæld har han en mor, som har kaldt ham Vitello, fordi hun har boet i Italien i to måneder. Nu bor Vitello på en villavej, hvor han graver et hul for at fange en ny ven og leger med tvillingerne Hasse og Max, møgungen William og kæresten Kamma, som er lidt klam og lidt sød. Det er Kim Fupz Aakeson, der har skrevet bøgerne om Vitello, som Louise Schouw Teater har iscenesat og rejser landet rundt med.