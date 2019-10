Blå bog

Sofie Elkjær Jensen

Operasanger, 34 år og uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og senere på Operaakademiet i København.

Debuterede på Det Kongelige Teater i 2010 i rollen som Papagena i Mozarts ’Tryllefløjten’ og har siden 2016 været fastansat på Det Kongelige Teater.

Blev i 2014 nomineret til en Reumert for Årets Sanger for sin præstation i Menottis ’The Old Maid and the Thief’.