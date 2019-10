Læser får råd i brevkassen: Jeg gider ikke være ham hundehvalpen, der altid higer efter hendes opmærksomhed

Ibyens brevkasse giver dig hver uge syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig person ind som medredaktør, så de sammen kan give dig ’love’ – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Jeg har mødt en fantastisk voksen kvinde. Hun er sej, lækker, selvstændig og balancerer sit liv imellem hverdagens nødvendige gøremål, egne behov for frihed og – når tiden er der – lidt tid til mig.

Vi er ikke helt i sync om, hvor meget vi skal sidde lårene af hinanden. Tit bliver jeg den lille, ynkelige hundehvalp, der craver hende, og hun synes sikkert, jeg virker usikker og tåbelig. Måske er hun endda der, hvor hun overvejer, om hun overhovedet kan være alt, det jeg har behov for?

Vi skal finde et sted i midten, for vi vil hinanden. Vi er i sync på alle andre områder end der, hvor det handler om at passe hinanden ind mellem karrierer, dine børn, mine børn og frihedstrang.

Kan I lave et excelark/årskalender som indeholder alle faktorer, så som savn, længsel, tosomhed, praktik, drukture, andres behov, oplevelser, alenetid og måske endda sex?

Mange hilsner

En mand uden balance

Gæsteredaktør Lotte Thorsen:

Det er både nemt og svært at elske voksne mennesker. Det er nemt, fordi der ofte ikke er så meget, der skal lykkes. Man er allerede lykkedes eller mislykkedes med sin store historie et andet sted.

Men det er også svært at elske voksne mennesker, fordi en del af dem har et fuldt monteret liv, der faktisk fungerer rigtig okay. Og måske ikke rigtig længere drømmer om at smelte sammen med et andet menneske. Hverken gennem et realkreditlån eller ved at lægge en masse mandetimer i forholdet.

Den hårde besked er, at selv om man møder et menneske, man klikker med næsten hele vejen rundt, så kan der være nogle områder, hvor man ikke klikker en skid. Som kan ende med at betyde det hele.

Ugens gæsteredaktør Lotte Thorsen Lotte Thorsen, 51, er journalist på Politikens kulturredaktion. Bor på Østerbro. Hun er medforfatter til ’Nynnes dagbog’.

Måske trænger hun bare ikke rigtig så meget til dig, selv om hun synes, det er rart, at du findes. Derfor kan du hele tiden mærke din hunger. Og hun har måske hele tiden lidt dårlig samvittighed over, at hun ikke kan mærke sin. Og dermed risikerer I hele tiden at forstærke hinandens positioner.

Det allerbedste er at møde et menneske, i hvis selskab man kan lide sig selv. Og man kan ikke særlig godt lide sig selv, når man føler sig usikker, tåbelig og ynkelig, som du skriver.

Du skriver, at hun er sej, lækker og selvstændig. Men det, man i begyndelsen bliver fascineret af, ender nogle gange med også at være det, man synes er svært at leve med. I dette tilfælde hendes selvstændighed, som du måske alligevel ikke skal bede om i det omfang, hun råder over.

Så enten skal du prøve at finde balancen og respektere den måde, hun gerne vil leve sit liv på, selv om det betyder mindre tid sammen med dig, end du ønsker dig. Eller også skal du måske finde en anden fantastisk voksen kvinde, som synes, det er brandlækkert, at du har lyst til at bruge rigtig meget af din tid sammen med hende?