That's amore! Jeg er forelsket i en italiener, men mangler et godt råd

Problemet var så bare, at det ikke var hemmeligheder, men hmm-ligheder. Naturlige forskelle på, hvordan man udtrykker følelser og indgår i et parforhold.

Det er ikke for at underminere dit spørgsmål, at jeg siger det, for jeg tror på den specifikke og daglige udfordring, der findes i at oversætte kærlighed til italiensk og omvendt. Men jeg er samtidig overbevist om, at I har en unik mulighed for at løse det, som er alment problem: at forstå hinanden.

Når I to ligger der i stracciatella-ske, og du undrer dig over noget, han gjorde, så kan I bruge Danmark og Italien som sokkedukker i parforholdets evige kammerspil: »Hvorfor gjorde du (ikke) X?«. Med håb om, at halv- og helsvære samtaler faktisk kan gøres lettere på grund af en sprogbarriere.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson

Tilsammen har I minium to kulturer og højst et verdenskøkken, og selv om de forskelle kan virke hæmmende, så tror jeg virkelig på, at I kan se det som ekstra benplads at have flere sprog mellem jer.

Det er de færreste forundt at blive forstået fuldstændig, men I har da en ordbog at støtte jer til. Vi andre skal finde os i, at selv om vi har både æ, ø og å til fælles, så taler vi sjældent samme kærlighedssprog. Men egentlig kunne vi nok alle sammen øve os i at læse hen over hjertets slåfejl.