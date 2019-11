Har du nogle ledige millioner? Nu bliver historisk palæ på Vesterbro sat til salg

Et af Københavns ikoniske palæer er blevet sat til salg, nemlig det tidligere Københavns Museum på Vesterbrogade 59.

Siden 1953 har Københavns Kommune ejet ejendommen, der indtil 2015 blev anvendt til museum. Inden da var bygningen ejet af Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab – en af de ældste eksisterende foreninger i Danmark – som også opførte palæet i 1787.

Den gamle bygning på Vesterbrogade udbydes uden vejledende pris, hvorfor kommunen vurderer de eventuelle bud for derefter at tage stilling. Foto: Jonathan Bjerg Møller

Ejendommens grundareal udgør 2.586 kvadratmeterog er ved seneste offentlige ejendomsvurdering vurderet til 15,6 millioner kroner, hvoraf grundværdien ligger på omkring 10,2 millioner kroner. Ejendommen udbydes dog uden vejledende pris, hvorfor det står alle frit for at afgive et bud.

Hvem der ender med at købe ejendommen, der blev fredet i 1929, vides endnu ikke, men der har været »stor interesse« i forbindelse med salget, oplyser specialkonsulent i kommunens Økonomiforvaltning Stephen Waberzeak Pedersen til Ibyen.

Byens gamle skydebane

Frem til kommunens overtagelse af bygningen i 1953 var der tale om en decideret rigmandsklub, hvor der blev afholdt fugleskydninger i Skydebanehaven, der i dag fungerer som offentlig park.

Christian X (1870-1947) fornøjede sig med fugleskydning på den kongelige skydebane ved palæet på Vesterbrogade, der nu er sat til salg. Foto: Holger Damgaard

Og bygningen på Vesterbrogade 59 blev især brugt som selskabslokaler, hvor samfundets spidser kunne mødes til store middagsselskaber. Dengang var huset smykket af Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskabs store samling af bemalede skydeskiver, der siden har været udstillet på Københavns Museum.

Ifølge lokalplanen må ejendommen anvendes til offentlige formål og private institutioner af almen karakter samt sociale og kulturelle formål. Bygningen er af områdetypen O2, men kommunen forventer, at denne bliver ændret til S2, hvilket betyder, at den må anvendes til serviceerhverv, restauration og butikker.

Det er faktisk en forudsætning for salget:

»Ejendommen sælges under forudsætning af, at områdetypen ændres til S2. Budgiver/køber tildeles en ret til henholdsvis at trække sit bud tilbage eller træde tilbage fra købet, såfremt områdetypen ikke ændres«, står der i ejendommens udbudsvilkår, og beslutningen om en eventuel ændring bliver truffet 12. december.

Den populære modelby over hovedstaden, der i årevis stod foran palæet som en del af Københavns Museums udstilling, følger ikke med i købet. Den er i dag opmagasineret af kommunen. En digital udgave vil komme op på det nye Københavns Museum, der genåbner 7. februar 2020 i Stormgade 18.

Du kan læse mere om palæet her.