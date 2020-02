»Vi var målløse. Hvis det var mig, havde jeg været enormt flov og undskyldende«: Her er en guide til, hvordan du (ikke) behandler tjenere – ifølge tjenere

»Når du kommer, et kvarter før restauranten åbner, kan den godt virke meget tom og stor. Og så er der mange, der siger: Vi har bestilt bord, men det var vist ikke nødvendigt. Det er jo vildt provokerende og nedladende. Det er ligesom at sige: Nå, I har ikke noget at lave, I skal være glade for, at vi er kommet. Det vender sig lidt i maven. Især når man ved, at der kommer 200 gæster, og der bliver rigtig, rigtig travlt den aften. Jeg trækker bare lidt på smilebåndet. Og klokken 19 sidder folk på nakken af hinanden.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind