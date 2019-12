Personalet på Jolene, Centralhjørnet og Riesen fortæller: Sådan føles det at arbejde juleaften på Københavns barer og restauranter

Min mand, Claus, og jeg arbejder sammen juleaften. Vi har været sammen siden 1992 og blev registrerede partnere i 1999, så vi har været sammen nærmest altid. For fem år siden var det første gang, vi valgte at arbejde juleaften. Vi sidder først hjemme ved os selv på Amager og spiser. Vi får præcis det samme som alle andre, flæskesteg, and og risalamande. Vi laver alting fra bunden, vi bager en sauce op. Alt er helt, som det forventes af en julemiddag. Når vi har pakket gaverne op, og når andre typisk synker sammen i sofaen, går vi i stedet i klædeskabet, tager pænt tøj på og tager ind til byen, for så skal vi på arbejde. Og være noget for nogle gæster. Det er helt og aldeles selvvalgt, at vi fejrer jul selv. Vi er altid inviteret af vores familier, men de ved godt, hvad vi helst vil.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind