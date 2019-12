Shit, det er jul! Hvad stiller man op, når man får rædselsfulde gaver af dem, man elsker?

Automatisk oplæsning Beta

Ugens spørgsmål:

Hej brevkasse,

Min kæreste og jeg har været sammen i et halvt år. Jeg er vildt forelsket men har et problem. Han er sindssygt dårlig til at give gaver. Jeg har foreløbig fået virkelig grimt tøj ad to omgange.

Nu nærmer julen sig, og jeg er allerede nervøs for gaven. Hvordan reagerer man på en elendig gave fra ham, man elsker? Opdrager man ham og giver gode råd? Eller smiler jeg bare, kysser ham og siger tak?

Kh kæresten

Gæsteredaktør Sarah Skarum:

Kære kæresten

Umiddelbart synes jeg, det hele lyder ret herligt. Læn dig lige tilbage, og nyd det hele. Du er vildt forelsket. Tillykke. Han har givet dig gaver to gange på et halvt år. Tillykke igen, han er generøs, og det er på langt sigt muligvis det mest sexede i verden, i skarp konkurrence med sjov.

Tro mig, jeg er hende, der har grædt over en urtekniv Sarah Skarum

Alt er ikke helt håbløst, selvom jeg godt forstår, du ikke har lyst til at smile venligt og helt utrolig falskt, når du åbner julegaven. For gaver er jo ikke bare en ting, man får og giver. En gave er også fornemmelsen af, om man bliver set. Åh ser han mig, som jeg faktisk er, som det jeg gerne ville være, åh ser ser ser han mig?

Det kan være helt utrolig trist ikke at føle sig set. Tro mig, jeg er hende, der har grædt over en urtekniv (hvordan kunne han tro, jeg var sådan en, der ville have knive i julegave?) og undret mig over en klatrerygsæk med plads til isøksen i en periode i mit liv, hvor jeg ikke ejede et par flade sko. Han så mig ikke, og det føltes helt forkert, at man har lagt sit lille fedtede hjerte i en andens hænder og han helt tydeligt giver gaver til hende, han drømmer om, at man kunne være. Og helt slemt, når det føles som om han drømmer om, at man er hans mor. En Global-kniv, ej seriøst, jeg er stadig sur.

Ugens gæsteredaktør Sarah Skarum Journalist på Politiken, 45 år. Bor på Vesterbro. Den værste gave, hun nogensinde har givet til en anden (udover at hun et år sagde til en mand lillejuleaften, at hun altså havde fortrudt, hun havde sagt ja til hans frieri og derfor måtte flytte) er de Kloge-Åge-bøger, hun år efter år giver sin mand, fordi hun gerne selv vil læse dem: »I år satser jeg på Asker Hedegaard Boyes bog om moderne fodbold«. Vis mere

Men en gave kan jo også være en måde at sige ’jeg ser dig, skat, og jeg er vild med dig, virkelig virkelig virkelig vild, men jeg er ikke så vild med det, jeg ser.’ Mellem os har alle mænd, jeg har kendt, fået marineblå uld, fordi der ikke findes noget pænere end pæne mænd i pæne blå uldne sweatre, selv om de gik i andre farver.

PS. Hvis det er helt galt, holder ikke ret meget tøj til kogevask. Langt program Sarah Skarum

Måske giver din kæreste dig tøj, der slet ikke ligner det, du går i, fordi han ikke er så vild med dit tøj. Måske ligger der et brev fra din kæreste i vores brevkassebunke, hvor der står ’jeg er vildt forelsket, men har et problem. Hun går i så grimt tøj. Jeg prøver at give hende pænt tøj i gaver, men hun bliver ved med at gå i det hæslige. Når jeg lukker øjnene og kysser hende, går det jo, men kan jeg få hende til at gå i noget andet uden at hun bliver ked af det’.