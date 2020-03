Læser: Jeg er den evige single. Og jeg kan mærke, jeg bliver mere og mere kynisk

Automatisk oplæsning

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Jeg er en 27-årig kvinde, der har været single i snart fire år. I begyndelsen af min singletilværelse var min indstilling, at kærlighed er noget, der sker, når det sker. Men som tiden er gået, er der er noget, der har ændret sig.

Det er ikke længere sjovt, og jeg er begyndt at tvivle på min egen devise, at det sker, når det sker. Flere ugengældte forelskelser og forhold, der altid stopper, før de overhovedet når at blive til rigtige forhold, har gjort, at jeg føler mig totalt forbigået af kærligheden.

Min optimisme og tro på kærligheden efterhånden er tyndslidt. Jeg kan mærke mig selv blive mere og mere kynisk, i takt med at min tro på kærligheden bliver mindre og minde. Hvordan vender man den udvikling, får håbet og optimismen tilbage og begynder at tro på kærligheden igen?

Kh den håbløse

Gæsteredaktør Pia Søltoft:

Kære håbløse

Du skal tro på kærlighed – der er simpelthen ingen anden mulighed.

Ugens gæsteredaktør Pia Søltoft Født 1963. Ph.d., cand. theol., forfatter og sognepræst i Christians Kirke på Christianshavn. Hun har været formand for Søren Kierkegaard Selskabet og været leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret. 6. marts udkommer hendes bog ’Kierkegaard og kærlighedens kendetegn’. Foto: Huset Mydtskov

Kærlighed er et af de fænomener, vi hverken kan måle eller veje, fremtvinge eller bevise. Og alligevel er det det, vi hele tiden forsøger. Vi opstiller et kærlighedsregnskab og anfører, hvad vi kan tilbyde, og hvad vi ønsker. Og finder vi et match på Tinder eller IRL, begynder kampen om at få regnskabet til at balancere: Når jeg er eller gør sådan og sådan, skal du være og gøre sådan og sådan. Lige for lige, når kærligheden skal trives. Men sådan en kærlighedskonstruktion fører til et selvbedrag: Vi tror, vi kan mestre og magte kærligheden, men i virkeligheden bedrager vi os selv for den. Det er du, kære håbløse, et godt eksempel på.

I bogen ’Kjerlighedens Gjerninger’ siger Søren Kierkegaard: ’At bedrage sig selv for Kjerlighed er det forfærdeligste, er et evigt Tab, for hvilket der ingen Erstatning er hverken i Tid eller i Evighed’.

Vi bedrager os selv for kærlighed, når vi opfinder vores egen selvrådige definition af, hvad kærlighed er. Det er det bedrag, alle vi, der i dag lever i en verden med datingsides og programmer som ’Gift ved første blik’ eller ’Date mig nøgen’, lever i.

Du spørger, hvad du skal gøre, og også her har Kierkegaard er svar. Du skal kaste dig ud på de 70.000 favne vand, i overført betydning, forstås, og tro på kærlighedens magt: ’Man maa troe paa Kjerlighed, ellers mærker man slet ikke, at den er til’.

